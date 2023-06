Elek Gábor a BL-döntő után: Most nem tudok örülni

Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőedzője elmondta, csak néhány nap múlva tud majd örülni a Bajnokok Ligájában nyert ezüstéremnek.

„A Vipers a mai meccs alapján és az egész éves teljesítményét tekintve is teljesen megérdemelten győzött. Rendkívül jó csapat, rendkívüli szerkezettel, nagyon gyors kézilabdával” – nyilatkozta a vasárnapi, budapesti döntő után a szakember.

A norvég Vipers Kristiansand 28–24-re nyert az FTC ellen, így sorozatban harmadszor nyerte meg a BL-t.

„Nagyon büszke vagyok az idényünkre, bár most nem tudok örülni, de ki az az edző, aki egy vesztes mérkőzés után örülni tud? Néhány nap múlva nagyon fogunk majd örülni ennek az ezüstéremnek, és nagyon büszkék leszünk rá” – szögezte le Elek.

Hozzátette, ha valaki azt mondta volna, hogy itt lesznek a négyes döntőben, és még a fináléba is bekerülnek, azt valószínűleg kinevette volna az utolsó két hónap kivételével. Úgy fogalmazott, borzasztó dolgokon mentek keresztül: történelmi vereség Bietigheimben (40–20), történelmi gólkülönbségű győzelem a cseh Baník Most ellen (43–19), történelmi fordítás Metzben a negyeddöntőben, most pedig egy történelmi nézőszám (20 022) „egy ilyen csodálatos közegben”, vasárnap az MVM Dome-ban.

„Köszönöm a szurkolóinknak egyrészt, hogy elviselték ezt a hullámvasutat, másrészt, hogy ennyien eljöttek ide miattunk, és ilyen atmoszférát teremtettek. Azt mondom, rendben volt ez az év, de most nem tudok örülni” – magyarázta Elek, akinek ez volt az utolsó mérkőzése a Ferencváros vezetőedzőjeként.

Mint elmondta, most biztosan nincs folytatás számára, és jelenleg nem tud válaszolni arra, hol folytatja, illetve egyáltalán folytatja-e az edzősködést.

Ole Gustav Gjekstad, a Vipers vezetőedzője szintén távozik klubjától, és nyártól a dán Odense szakmai munkáját irányítja. Mint mondta, tökéletes búcsú volt számára az újabb BL-győzelem.

„Elképesztő érzés ismét BL-t nyerni, a lányok fantasztikus teljesítményt nyújtottak az egész szezonban, és ma is. Nagy küzdelem volt, minden dicséret megilleti a Ferencvárost, nagyszerű idényük volt” – nyilatkozta a norvég tréner.

Hozzáfűzte, Elek Gábor nagyszerű edző, ezt az elmúlt másfél évtizedben sokszor bizonyította, és reméli, hogy mihamarabb ismét találkoznak a pálya szélén.

Kiemelt kép: Elek Gábor. (Forrás: MTI)