Djokovic rekordot döntött

A 36 éves szerb klasszis vasárnap 6:3, 6:2, 6:2-re verte a perui Juan Pablo Varillast, ezzel immár egyedül vezeti a Roland Garros legtöbbszörös negyeddöntőseinek rangsorát úgy, hogy 2010 óta egyszer sem esett ki hamarabb. A második helyen a jelenleg sérült Rafael Nadal áll, aki 16 negyeddöntője után 14-szer diadalmaskodott Párizsban.

Novak Djokovic has reached the French Open quarterfinals for the 14th consecutive year 👏

That’s the longest streak by a man in the event’s history, five years longer than Roger Federer’s second-place streak of nine 😳 pic.twitter.com/U0PNnXDxHq

— ESPN (@espn) June 4, 2023