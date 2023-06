Megtörtént a Német Kupa döntőjében, amire utoljára 35 éve volt példa

Az Olimpiai Stadionban rendezett találkozón gyorsan előnybe kerülhetett volna a lipcsei csapat, ám Szoboszlai hiába hozta ziccerbe Timo Wernert, a német támadó hibázott. A folytatásban már nem volt ennyi izgalom az első félidőben, elsősorban mezőnyjáték folyt a pályán, mindkét csapat csak egy-két kisebb lehetőségig jutott.

A fordulás után sem változott a meccs képe, a kockázatkerülő futball közepes iramot és kevés veszélyes támadást hozott. A játékrész közepén a frankfurtiaknak volt egy jobb periódusuk, de gólig nem jutottak, majd kissé váratlanul hátrányba kerültek az ő szempontjukból egy kifejezetten peches góllal: Christopher Nkunku lövése nyomán a labda két védőn megpattanva került a kapuba.

RB Leipzig win the DFB Pokal trophy and it was a special night for Christopher Nkunku and Dominik Szoboszlai. ⚪️🔴✨ #RBLeipzig

Nkunku will join Chelsea in the next few weeks, deal agreed in December.

Important bids expected for Szboszlai as PL clubs are following him. pic.twitter.com/m52LnQOuYi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2023