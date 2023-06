Felfüggesztik a versenyszezont az egyik legismertebb amerikai lóversenypályán

A Kentucky állambeli létesítményegyüttesben bő egy hónap alatt 12 versenyló pusztult el futam közben vagy az istállókban.

Bill Carstanjen vezérigazgató közleménye szerint ugyan az esetek okai között eddig nem tudtak megállapítani kapcsolatot, az elővigyázatosság azt kívánja, hogy félbeszakítsák a versenypályán a tavaszi szezont a jövő héttől, és a futamokat egy közeli pályára, Ellis Parkba vigyék át. A mostani hétvégére tervezett versenyeket még a tervek szerint megrendezik Churchill Downson.

Churchill Downs is set to suspend racing operations to evaluate safety measures after a series of horse deaths https://t.co/2lQHGf0wB4 pic.twitter.com/6LMcGXrboJ

— CNN (@CNN) June 3, 2023