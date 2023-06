Csapata beismerte, eldőlt Lionel Messi jövője

A párizsi klub szombaton a honlapján erősítette meg hivatalosan, hogy a hétszeres aranylabdás futballista két év után távozik.

Christophe Galtier vezetőedző már csütörtökön beszélt újságíróknak az argentin világbajnok távozásáról, akkor azonban a párizsi klub még cáfolatot adott ki.

PSG confirm Lionel Messi will leave the club this summer 👋 pic.twitter.com/fxNKi2NE3K

— GOAL (@goal) June 3, 2023