M4 Sport: a budapesti El-döntő minden idők legnézettebb Európa-liga-mérkőzése Magyarországon

Nézettségi rekordot hozott a szerda esti Európa-liga-döntő az M4 Sporton. 1 millió 246 ezren kapcsolódtak be a mérkőzés felvezetésébe és a közvetítésbe. A Sevilla és a Roma összecsapása volt minden idők legnézettebb Európa-liga-mérkőzése és a szezon legnézettebb európai kupamérkőzése is Magyarországon, megelőzve a Bajnokok Ligája rangadóit és a Ferencvárosi TC El-mérkőzéseit is.

A sporttörténeti mérkőzést hatalmas szurkolói várakozás előzte meg, így már kedden megkezdte a találkozó felvezetését a közmédia. Az M4 Sport élőben mutattat meg mindkét csapat sajtótájékoztatóját és utolsó edzését is. Szerdán a mérkőzés kezdetét jelző sípszó előtt már 19:30-tól több helyszínről, pályára néző stúdióból és pályaszéli riportokkal vezették fel a döntőt. Berkesi Judit és Martí Zoltán riporterek minden korábbinál közelebbről mutatták meg a nézőknek egy európai kupadöntő hátterét. A spanyol együttes győzelmével záródó mérkőzést 556 ezren nézték az M4 Sporton és 1,2 millióan kapcsolódtak be legalább egy percre a közvetítésbe. (Fotó: MTVA) Az összecsapást az m4sport.hu oldal is élőben közvetítette, ott 59 ezren követték a döntőt. A közmédia webes felületén sem hiányzott sok a rekorddöntéshez, csak egy korábbi találkozót, a Manchester City–Real Madrid BL-rangadót nézték az idei szezonban többen az oldalon. Teljes napra nézve is rekordot döntött az M4 Sport, május 31-én volt az idei legmagasabb közönségaránya (6,3%) Magyarország legnézettebb sportcsatornájának. A jövő héten sem maradnak európai kupadöntő nélkül a nézők. Szerdán 21 órától a Fiorentina–West Ham United Európa Konferencia Liga-döntőt közvetíti az M4 Sport és az m4sport.hu. Ezt követően szombaton 21 órától Isztambulból Hajdú B. István kommentálásával jön az európai klubfutball csúcsmérkőzése, a Bajnokok Ligája-döntője. A Manchester City és az Internazionale összecsapását már pénteken 17:15-től a Bajnokok Klubja extra adásában felvezeti Mohay Bence vendégeivel. Kapcsolódó tartalom „Egy álom vált valóra” – A spanyolok a mennybe mentek, az olaszok gyászoltak, de Budapestet mindkét csapat szurkolói imádták A hirado.hu stábja a helyszínen örökítette meg a finálé utáni érzelmes pillanatokat. 06.07., szerda

Európa Konferencia Liga-döntő

21:00 Fiorentina–West Ham United M4 Sport, m4sport.hu 06.10., szombat

Bajnokok Ligája-döntő

21:00 Manchester City–Internazional Milano M4 Sport, m4sport.hu