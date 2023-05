A szurkolók és a labdarúgók is készen állnak az esti El-döntőre, a Hősök terén Tottival találkozhatnak a szerencsések

Ma este 9 órakor kezdődik az Európa-liga döntője Budapesten a Puskás Arénában. A csapatok – a Sevilla és a Roma – már kedden megérkeztek a magyar fővárosba, sőt, a spanyolok tegnap este edzettek is a finálé helyszínén. A fanatikusok is hangolódnak már a fináléra, rengetegen látogattak el a Hősök terére, a szurkolói fesztiválra, ahová már Francesco Totti is megérkezett.