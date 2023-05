Az M4 Sport kommentátora szerint a szerdai El-döntő egy BL-finálé előszobája is lehet

Az Európa-liga döntőjének megrendezése Budapest és a Puskás Aréna tesztje is lehet – erről Ujvári Máté, a második számú európai kupasorozat fináléjának kommentátora beszélt a Nemzeti Sporthíradóban az M1-en. Az olasz AS Roma és a spanyol Sevilla végső összecsapását szerdán 21 órától élő közvetítésben adja az M4 Sport, a Kossuth Rádió és az m4sport.hu.

Május 31-én Budapesten rendezik az Európa-liga döntőjét, a trófeáért az AS Roma küzd a Sevilla csapatával. Utóbbi a sorozat specialistájának számít, a közelmúltban már hatszor megnyerte a serleget. Az olasz csapat pedig José Mourinho tapasztalatában bízhat, a 60 éves portugál vezetőedző mind az öt európai kupadöntőjéről trófeával távozott.

Izgalmas, taktikus és jó hangulatú mérkőzésre számít Ujvári Máté, a finálé televíziós kommentátora.

„A két csapat drukkerei mindig kitettek magukért, a hangulatra szerintem itt sem lesz majd panasz. Nagy megtiszteltetés, hogy a budapesti Puskás Aréna rendezi a finálét, ez egyféle teszt is lehet. Ahogy erről korábban Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is beszélt, ha jól sikerül az esemény, néhány éven belül a Bajnokok Ligája döntőjének helyszíne is lehet a Puskás Aréna ”– mondta Ujvári Máté.

Kapcsolódó tartalom

Az Európa-liga döntőjét május 31-én élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és az m4sport.hu is. Az M4 Sporton Ujvári Máté, a Kossuth Rádióban Hajdú B. István és Varga Péter kommentálják a döntőt. A találkozó műsorvezetője a helyszíni stúdióban Petrovics-Mérei Andrea lesz, riporterként Berkesi Judit és Martí Zoltán hozzák el az exkluzív információkat és interjúkat. B. Németh Péter a hangulatról, a mérkőzés hátteréről tudósít majd. Május 31-én a mérkőzés kezdetét jelző sípszó előtt 19:30-tól több helyszínről, pályára néző stúdióból és pályaszéli riportokkal kezdődik az adás.

Kapcsolódó tartalom

A felvezető műsorok már május 30-án elkezdődnek, kedden 16:45-től négyórás műsorfolyammal készül az M4 Sport. Az ország legnézettebb sportcsatornája délután élőben mutatja meg mindkét döntős együttes edzését és a sajtótájékoztatókat is a Puskás Arénából. Az M1 élőben jelentkezik a Hősök terén és a Bazilikánál található szurkolói zónákból, de a közmédia többi csatornáján is tematikus adásokkal, felvezető beszélgetésekkel készülnek a döntőre.

Kapcsolódó tartalom

AS Roma–Sevilla FC Európa-liga-döntő május 31-én 21 órától élőben az M4 Sporton a Kossuth Rádióban és az m4sport.hu oldalon.

05.30.

16:45 Európa-liga-döntő felvezető műsor M4 Sport, m4sport.hu

05.31.