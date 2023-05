Megvan az NB I végeredménye: eldőlt a bennmaradásért és a dobogóért folytatott harc

A Debrecen 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójának szombati játéknapján, ezzel megszerezte a bronzérmet és a következő szezonban indulhat a Konferencia-liga selejtezőjében.

Debreceni VSC–Újpest FC 2–0

Jó iramú első félidőt láthatott a közönség, mindkét csapat gólra törően játszott. Több helyzet is kialakult, a veszélyesebbek az újpesti kapu előtt, s a félidő derekán, egy szöglet után meg is szerezte a vezetést a hazai együttes. A folytatásban a Debrecen egyre inkább átvette az irányítást, többet birtokolta a labdát, s a játékrész hajrájában akár meg is duplázhatta volna előnyét, Banai azonban többször is nagyot védett.

A szünet után beszorították ellenfelüket a házigazdák, ennek néhány perc elteltével meg is lett az eredménye, Manrique idénybeli első találatával kétgólosra növelték előnyüket. A fővárosiak hármat cseréltek, ezzel megélénkült a támadójátékuk, de a szépítés nem jött össze – ebben Megyeri kapusnak is nagy szerepe volt. A szórványos debreceni kontrák nem igazán jelentettek veszélyt, így végül maradt a kétgólos – és megérdemelt – hazai siker.

Az utolsó percekre beállt Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya is, aki az előző fordulóban csuklótörést szenvedett és vasárnap megműtötték.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Debreceni VSC-Újpest FC 2-0 (1-0)

Nagyerdei Stadion, 14 014 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Lagator (26.), Manrique (52.)

sárga lap: Kusnyír (56.), illetve Gouré (18.), Pauljevic (20.), Diaby (73.)

Debrecen:

Megyeri – Kusnyír, Dreskovic, Romancsuk, Ferenczi – Lagator, Loncar (Dzsudzsák, 90.) – Varga K. (Szécsi, a szünetben), Manrique (Bárány, 90.), Bódi (Kiziridisz, 80.) – Do. Babunszki (Mance, 80.)

Újpest:

Banai – Andzulasz, Diaby, Fehér (Kovács D., 89.) – Pauljevic, Onovo, Boumal, Mörschel (Jevtovski, 57.), Antonov (Ambrose, 57.) – Csoboth (Mucsányi, 77.), Gouré (Simon K., 57.)

Felcsúti vereségével kiesett a Honvéd

A Budapest Honvéd 2-1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó fordulójának szombati játéknapján, így búcsúzott az élvonaltól. A kispestiek 114 éves történetük során másodszor, 2003 után estek ki újra az NB I-ből.

Puskás Akadémia – Budapest Honvéd 2-1

A Puskás Akadémia a mostani sikere ellenére a Debrecen mögött a negyedik helyen zárta a szezont. Ahhoz képest, hogy a Honvéd az „életben maradásért” lépett pályára, nem sok kockázatot vállalt fel az esetleges gólszerzés reményében, igaz, a dobogóra hajtó Puskás Akadémia sem vezetett hatalmas rohamokat a vezetés megszerzéséért.

Az első félidőben így két pontrúgás után alakult ki egy-egy veszélyesebb helyzet, majd már a ráadásban volt egy hazai tűzijáték Szappanos kapuja előtt.

A fordulást követően is hasonló maradt a játék képe, a Puskás Akadémia játékosai ugyan többet próbálkoztak, de a kapu előtt rendre akadályba ütköztek, így Szappanosnak sem kellett bravúrokat bemutatnia.

A 75. percben a Honvéd három tinédzser harcba küldésével próbált változtatni játékán, de a 81. percben kis híján eldőlt a bennmaradás kérdése, a csereként pályára lépő Zahedi hét méterről perdített kapu mellé. A következő vendégtámadás drámai körülmények között ért véget, Domingues cselébe egyértelműen kézzel ütött bele az egyik felcsúti védő, de hosszas videózás után végül szögletet ítélt Vad II.

Néhány pillanattal később jött a várható felcsúti kontra, melynek végén Gruber önzetlenül passzolt Slagveerhez, aki ezzel úgy tűnt, megpecsételte a Honvéd sorsát.

A kispestiek ugyanakkor egy öngóllal a 89. percben egyenlítettek és a végén szinte már „vészkapussal” rohamoztak a győztes gólért, de végül nem jártak sikerrel, sőt, a felcsútiak még megszerezték a három pontot érő találatot egy szöglet után.

OTP Bank Liga, 33. (utolsó) forduló:

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 2-1 (0-0)

Felcsút, v.: Vad II.

gólszerzők: Slagveer (87.), Favorov (93.) illetve Szolnoki (89., öngól)

piros lap: Domingues (92.)

sárga lap: Colley (6.), Plsek (34.), Stronati (51.), illteve Domingues (60., 92.), Szabó A. (64.), Zsótér (87.)

Puskás Akadémia:

Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Plsek (Zahedi, 68.), Favorov – Corbu, Baluta, Komáromi (Slagveer 85.) – Colley (Levi, a szünetben, Gruber, 60.)

Budapest Honvéd:

Szappanos – Szabó A., Prenga, Klemenz (Keresztes, 75.) – Eördögh, Zsótér, Gomis (Capan, 82.), Tamás K. (Kerezsi, 75.) – Kocsis (Domingues, 58.), Átrok (Fábiánkovits, 75.), Benczenleitner

Angyalföldi döntetlenjével is élvonalbeli maradt a Fehérvár

A MOL Fehérvár FC gól nélküli döntetlent játszott a már biztosan utolsó és kieső Vasas vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 33. fordulójának szombati játéknapján, és ezzel az élvonalban maradt, mert közben a Budapest Honvéd kikapott a Puskás Akadémia otthonában.

Vasas–MOL Fehérvár 0–0

Viszonylag kevés kaput eltaláló lövéssel hozták le a csapatok az első félidőt, melynek során a már biztos kieső Vasas tűnt valamivel aktívabbnak. A hazaiak többször próbálkoztak gólszerzéssel, de nem jártak sikerrel, így 0-0-s állásnál került sor a szünetre.

Fordulás után már a Fehérvár birtokolta többet a labdát, de nem igazán tudott közel kerülni a gólszerzéshez. A folytatásban egyre kevésbé tűnt valószínűnek, hogy bármelyik csapat is betalál, de a székesfehérváriaknak a Honvéd felcsúti veresége miatt végül nem is volt szükségük a győzelemre az élvonalban maradáshoz.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Vasas FC-MOL Fehérvár FC 0-0

Illovszky Rudolf Stadion, 2305 néző, v: Berke

sárga lap: Novothny (45.), Ódor (51.), Berecz (54.), illetve Flores (11.), Schön (39.)

Vasas:

Uram – Szivacski, Litauszki, Otigba (Iyinbor, a szünetben), Ódor – Szilágyi (Sztojka, 75.), Berecz – Ihrig-Farkas (Deutsch, 55.), Urblik (Hidi, 75.), Hinora – Novothny (Szalai, 91.)

Fehérvár:

Kovács D. – Bese, Csongvai, Stopira, Heister – Flores, Makarenko – Kastrati (Houri, 89.), Dárdai (Katona M., 67.), Schön – Kodro