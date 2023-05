Atlétikai vb: a korábbinál is tovább nőtt az érdeklődés a versenyek iránt

Gyorsan fogynak a jegyek a nyári budapesti atlétikai világbajnokságra, kilencnapos bérlet már nem kapható minden kategóriában.

A szervezők szombati tájékoztatása szerint az érdeklődők „elkapkodták az atlétikai világbajnokság összes programjára érvényes, legjobb helyekre szóló Szuperhős bérleteket”. Jegyek még kaphatók a legjobb helyekre is, de egyes versenynapokra annyira megugrott a kereslet, hogy bizonyos programokra már csak korlátozott számban elérhetők. Eközben a budapesti szálláshelyekért is megindult a roham, a tavalyi időszak adataihoz képest már most megduplázódott a foglalások száma – írta közleményben a Budapest 2023 Zrt.

Ebből az is kiderül, hogy a vb kabalafigurája, YouHuu két és fél héttel ezelőtti bejelentése óta a korábbinál is tovább nőtt az érdeklődés a versenyek iránt: az utolsó darabig gazdára talált bérletek mellett az egyes programokra szóló belépőkért is megindult a harc, van olyan versenynap, amelyre már csak korlátozott számban kaphatóak belépőjegyek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kimutatása alapján kimagasló érdeklődés mutatkozik a budapesti szálláshely-foglalások terén.

A világbajnokság idejére több mint kétszer annyi előfoglalás érkezett, mint tavaly a nyár ugyanezen időszakára. Míg a 2022. augusztus 19. és 27. közötti napokra 59 ezer vendégéjszaka előfoglalást regisztráltak május végéig, addig idén ez az adat már most több mint 130 ezer.

Magyarország után Nagy-Britannia áll a jegyvásárló országok rangsorának élén, utána Németország, majd az Egyesült Államok következik. Nagyon sokan érkeznek Közép-Európából, valamint többek között sok francia, spanyol, olasz szurkoló is ellátogat majd a budapesti világbajnokságra.

Az atlétikai vb augusztus 19-től augusztus 27-ig zajló versengéseire több mint 200 ország, több mint 2000 atlétája érkezik.

Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményére óvatos becslések szerint csaknem 100 országból több tízezer külföldi vendég várható.

A szervezők kiemelik: már a nyitónap első versenyszámától érdemes lesz kilátogatni a Nemzeti Atlétikai Központba, mivel minden nap lesznek magyarok, akiknek szurkolhatnak az érdeklődők, és minden este több döntőt is láthat a közönség.

Kiemelt kép: A budapesti atlétikai világbajnokságnak otthont adó, épülő Nemzeti Atlétikai Központ 2023. március 28-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)