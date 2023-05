Ferrari-csapatfőnök a Monacói Nagydíjon: „Nem tettünk ajánlatot Hamiltonnak”

Legutóbb a Daily Mail című brit napilap írt arról, hogy a maranellóiak már a következő idényben is igényt tartanának Hamilton szolgálataira.

Lewis Hamilton to join Ferrari in 2024? Not so according to Frederic Vasseur who has flatly denied any such approach…#F1 #F1News #F12023 #Hamilton #Ferrari https://t.co/OV32K1Kwwv

— RacingNews365.com (@Racingnews365C) May 25, 2023