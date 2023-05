Székely Dávid: Az El-döntő a valaha volt legkomolyabb hazai közvetítés lesz európai kupamérkőzésről

Május 31-én Budapesten rendezik az Európa-liga döntőjét. A finálét az olasz AS Roma és a spanyol Sevilla játssza, a mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és az m4sport.hu is. A nézők minden eddiginél összetettebb, látványosabb és hosszabb felvezetésre és közvetítésre számíthatnak a közmédia csatornáin.

Kerethirdetés

Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója a Nemzeti Sporthíradó műsorában kihirdette a közmédia keretét az El-döntőre: Az M4 Sporton Ujvári Máté, a Kossuth Rádióban Hajdú B. István és Varga Péter lesznek a döntő kommentátorai. A találkozó műsorvezetője a helyszíni stúdióban Petrovics-Mérei Andrea lesz, riporterként Berkesi Judit és Martí Zoltán hozzák el az exkluzív információkat és interjúkat. B. Németh Péter pedig a hangulatról, a mérkőzés hátteréről tudósítja a nézőket.

(Fotó: M4Sport)

Világszínvonalú felvezetés

Már 1 nappal a május 31-i finálé előtt elkezdődnek a felvezető műsorok a közmédia csatornáin. Május 30-án 4 órás műsorfolyammal készül az M4 Sport. Az ország legnézettebb sportcsatornája már délután élőben mutatja meg mindkét döntős együttes edzését és a sajtótájékoztatókat is a Puskás Arénából. Az M1 élőben jelentkezik a Hősök terén és a Bazilikánál található szurkolói zónákból, de a közmédia többi csatornáján is tematikus adásokkal, felvezető beszélgetésekkel készülnek a döntőre.

„A valaha volt legkomolyabb közvetítés lesz európai kupamérkőzésről a magyar sportmédiában, amivel most készülünk. Nemcsak a döntő előtt várjuk a nézőket egy másfél órás felvezető műsorral, hanem már a finálé előtti napon is megmutatunk mindent a sajtótájékoztatótól kezdve a csapatok utolsó edzésén át az Európa-liga döntőjét kísérő szurkolói hangulatig. Május 31-én a mérkőzés kezdetét jelző sípszó előtt már 19:30-tól több helyszínről, pályára néző stúdióból és pályaszéli riportokkal kezdjük a közvetítést. Ezenkívül még több meglepetést is tartogatunk, amiért érdemes lesz végig velünk tartani. Nagyon készülünk és bízunk benne, hogy mi is hozzá tudjuk tenni a magunkét ahhoz, amit az jelent, hogy egy európai kupadöntőt rendeznek hazánkban” – mondta el Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója a Nemzeti Sporthíradó adásában az M1-en.

Sporttörténelem élőben

Az M4 Sport 2015-ös indulása óta rengeteg sporttörténeti eseményről közvetített világszínvonalú stúdiójából. A labdarúgó világtornák, az olimpiai játékok és a Bajnokok Ligája-finálék közül is kiemelkedő lesz a május 31-i El-döntő. A közmédia legkiemelkedőbb stábja dolgozik azon, hogy ez a történelmi esemény maradandó élmény legyen elsősorban a magyar nézők számára, de lesz olyan felvétel, amit várhatóan az UEFA a nemzetközi közvetítései során is használ majd, így az egész világ láthatja a magyar közmédia munkatársainak munkáját.

AS Roma–Sevilla FC Európa-liga-döntő május 31-én 21 órától élőben az M4 Sporton a Kossuth Rádióban és az m4sport.hu oldalon.