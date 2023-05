Jégkorong-vb: Ausztria-Magyarország 4-3, búcsúzott a magyar válogatott

Nem sikerült a célt elérni, búcsúzott a 16 csapatos elitvilágbajnokságtól a magyar jégkorong-válogatott, mivel szétlövéssel 4-3-ra kikapott az osztrák együttestől a tamperei csoport hetedik fordulójának hétfői játéknapján.

Egyszerű volt a képlet: a vesztes kiesik és jövőre a divízió I/A osztályban lép jégre, míg a győztes 2024-ben a prágai-ostravai vb-n szerepel.

Kevin Constantine szövetségi kapitány alakulata Sofron István duplájával vezetett az első harmad után 2-1-re, majd 3-1-re, ám a rivális egyenlített, így 3-3-ról indult a harmadik harmad, és a ráadás is. A rávezetésekben végül az osztrákok voltak jobbak, ők kettőt belőttek, a magyarok négyet kihagytak.

A csoport (Tampere):

7. forduló:

Ausztria-Magyarország 4-3 (1-2, 2-1, 0-0, 0-0), szétlövés után

gól: Rossi (13.), Strong (27.), Haudum (38.), illetve Sofron (9., 20.), Horváth M. (25.)

A sérült Nagy Krisztián helyére benevezett Németh Kristóf a negyedik sor centere lett Csányi Karol és Vincze Péter között, a németek elleni találkozót kihagyó Hári János visszakerült Galló Vilmos és Sebők Balázs mellé, míg Szirányi Bence mellett Kóger Dániel maradt ki. A kapuban az első számú hálóőr, Bálizs Bence kezdett a ki-ki mérkőzésen.

Az osztrákok ellen az elmúlt közel fél évszázadban nem ment tétmérkőzésen, az utolsó magyar sikerig 1977-ig kell visszamenni az időben, azóta pedig vb-ken sorozatban hét osztrák diadal született. A két együttes jól ismerte egymást, a Constantine-csapatban nyolcan is az osztrák ligában (ICEHL) érdekelt Fehérvárban játszanak. A Nokia Arénában 1200 szurkoló biztatta a magyar válogatottat.

Pozsgai Tamást testre ütésért gyorsan kiküldték, de Bálizs mindent fogott. Az első veszélyes magyar támadássorozatra közel hét percet kellett várni, majd a vb eddigi leghatékonyabb magyar triója, Bartalis István, Erdély Csanád, Sofron István összehozta a nyitó gólt is, utóbbi a kapu elől kapásból mattolta Bernhard Starkbaumot.

Sebők gáncsolásért kapott két perc kiállítást, de ekkor jól blokkoltak a védők. Csakhogy a fórban az osztrákok NHL-es fiatalja, Marco Rossi saját kapujától indulva végigcikázott a 60 méter hosszú pályán, és lövését Bálizs nem védhette. Folytatódtak a rivális rohamai, de ezt a szakaszt sikerült túlélni. Még a szünet előtt Thomas Raffl is kiült palánkra lökésért, és 39 másodperccel a pihenő előtt megszületett a torna első magyar emberelőnyös találata: Sebők lőtt passzába Sofron tette bele a botját, a korong pedig a léc alá csapódott. A csatárnak ez volt a negyedik találata Tamperében.

Nagy iramban, sok ütközéssel és egy hatalmas Bálizs-védéssel indult a második harmad. Aztán Horváth Milán takarásból leadott távoli lövése talált utat a kapuba. Növelték a sebességet az osztrákok, Peter Schneider kilépése után volt munkában a magyar hálóőr. A 27. percben egy kapu előtti kavarodást viszont Steven Strong zárt le góllal, sem Bálizs, sem pedig a védők nem tudtak tisztázni a káoszban. A meccs derekán Sofron-Erdély összjáték végén utóbbi az oldalhálóba lőtt. Sebők másodszor is kiült, ezúttal bottal visszahúzásért, és ezt is góllal büntette a rivális: Lukas Haudum – aki vasárnap ünnepelte 26. születésnapját – talált be kapásból, és egyenlített.

A harmadik játékrész első percében ismét Rafflt büntették, ám helyzet nélkül telt le a két perc. A tét és a idő miatt egyre több lett a hiba. Fokozódtak az izgalmak, de főleg a magyar zónában folyt a játék, szűk négy perccel a vége előtt pedig Bálizs védett nagyot botoskesztyűvel.

Következett az első gólig tartó ráadás. Előbb Starkbaum hatalmasat hárított lábbal Sofron lövésénél, majd Bálizs maszkkal védett a túloldalon.

A rávezetésekben Papp Kristóf, Galló Vilmos, Hári János és Nagy Gergő nem tudott gólt ütni, a túloldalon viszont Manuel Ganahl és Dominique Heinrich belőtte a korongot.

A vesztes kiesett és jövőre a divízió I/A osztályban lép jégre Szlovénia, Olaszország, Románia, Koreai Köztársaság és Japán társaságában, míg a győztes 2024-ben a prágai-ostravai vb-n szerepel.

Korábban: 6. forduló:

Svédország-Dánia 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)

Az állás: 1. (és már továbbjutott) Egyesült Államok 18 pont/6 mérkőzés, 2. (és már továbbjutott) Svédország 17/6, 3. (és már továbbjutott) Finnország 13/6, 4. Németország 9/6, 5. Dánia 8/6, 6. Franciaország 4/6, 7. Ausztria 3/7, 8. (és kiesett) MAGYARORSZÁG 3/7

B csoport (Riga):

7. forduló:

Kazahsztán-Szlovénia 4-3 (1-1, 1-1, 2-1)

korábban:

6. forduló:

Norvégia-Kanada 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0), szétlövés után

Az állás: 1. (és már továbbjutott) Svájc 18/6, 2. (és már továbbjutott) Csehország 13/6, 3. (és már továbbjutott) Kanada 12/6, 4. Lettország 11/6, 5. Szlovákia 8/6, 6. Kazahsztán 7/7, 7. Norvégia 6/6, 8. (és kiesett) Szlovénia 0/7

A csoportok első négy helyezettje bejut a negyeddöntőbe, a két utolsó kiesett, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.

Kiemelt képünk: Nagy Gergő (k) kapura lő a jégkorong-világbajnokság hetedik fordulójában játszott Magyarország-Ausztria mérkőzésen a finnországi Tamperében 2023. május 22-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)