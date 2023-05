Markovits László: Érdemes a magyar teniszt kiemelten támogatni

Marozsán Fábián római menetelése arra utal Markovits László, a magyar szövetség (MTSZ) szakmai alelnöke szerint, hogy érdemes a magyar tenisz finanszírozását új szemszögből megközelíteni.

„Fábián ezt a csodálatos eredményt mindenekelőtt saját magának, a családjának és azoknak köszönheti, akik támogatták és támogatják a mai napig a karrierjét” – mondta az MTI-nek pénteken az 53 éves sportvezető.

„Én viszont most egy másik megközelítésből vizsgálnám a kivételes sikert, ami megerősítheti azt az elképzelésünket, hogy a magyar teniszt finanszírozási és egyéb szempontokból külön kellene kezelni a hagyományos olimpiai sportágaktól. A magyar sportban ugyanis a kiemelkedő olimpiai eredményesség a viszonyítási pont, ami nehezen illeszthető be a tenisz sportágba. Pedig egy ilyen siker, hogy Fábián legyőzte a világelső Carlos Alcarazt, a legkiemelkedőbb sportteljesítmények között említendő. Ugyanígy Fucsovics Marci korábbi wimbledoni negyeddöntője és Babos Timi páros Grand Slam-, illetve világbajnoki sikerei is felérnek egy-egy kimagasló ötkarikás eredménnyel. Ezzel azt akarom mondani, hogy minden sportágat a saját, sportvilágban betöltött súlyán és a specifikus versenyrendszere alapján kell megítélni. Vannak olyan sportágak, amelyek hallatlan, kiemelkedő teljesítményét ötkarikás szemüveggel kell nézni és elismerni, de vannak olyan sportágak is, mint a tenisz, vagy éppen a csapatsportágaknál a labdarúgás, amiket teljesen más szemmel kell figyelni és dotálni, hozzásegítve ezzel a sikerekhez.”

Kapcsolódó tartalom

A Vasas elnöke szerint a tenisz támogatása jelenleg elsősorban az olimpiai pontszerzéshez kötődik, ezért a sportág kevesebb állami forrásban részesül, mint amiből igazán versenyképes tudna maradni hosszabb távon is. Elképesztő anyagi áldozatokkal jár ugyanis egy piaci alapon működő, világszinten a legnépszerűbb egyéni sportágban sikeresnek lenni, vagy egyáltalán a sikerekhez vezető útra lépni.

„Kisebb csoda ez alapján, hogy jelenleg ilyen sok top 200-as játékosunk van. Időközben már a sportállamtitkársággal is folynak egyeztetések arról, hogy a teniszt más szempontok alapján kellene mérni, és az alapján felállítani egy hosszú távú szakmai és finanszírozási programot” – fejtette ki.

Markovits László arról is beszélt, hogy a sportágban óriási a verseny, több százmillióan kapcsolódnak hozzá, és évente több tízezren próbálják meg elérni a profi státuszt.

„A tenisz gyerekkortól kezdve nagyon költséges, kevés család engedheti meg magának, hogy bizonyos korosztály és szint elérése után évente előteremtse azt a 20-30 millió forintot, amellyel elkezdődhet egy profi karrier felé vezető út. Összességében, amíg valaki elér a profi szint tetejéig, általában 23-24 éves korára, addig több száz millió forintra is rúghatnak a költségek.” – hangsúlyozta.

Kapcsolódó tartalom

Az MTSZ alelnöke kitért arra is, hogy egy profi játékos felépítésében ideális köztes lépcsőt jelenthetnek az amerikai egyetemek ösztöndíjprogramjai is, magyar részről így gyarapítja (tenisz)tudását Makk Péter a kaliforniai USC egyetemen vagy Velcz Zsombor a texasi Bayloron. A szakmai alelnök elmondta, ahhoz is rendkívül magasszintű tenisztudás szükséges, hogy egy ilyen presztízsű egyetem lehetőséget adjon, ezért ezeket a játékosokat is minden elismerés megilleti.

Markovits László kifejtette, hogy a magyar tenisznek a saját, működőképes koncepcióját kell megvalósítania, amelynek alapja a 2021-ben az MTSZ által széles körű konszenzus mellett elfogadott Körmöczy Zsuzsa Program lehet.

„A Körmöczy-program kidolgozása során merítettünk az MTSZ korábbi időszakainak értékes szakmai anyagaiból, tudásából is. A Mérföldkő-program például ilyen, amit 2013-ban indított el az akkori szakmai vezetés és a mai napig, kisebb módosításokkal eredményesen működik. A 12-23 éves játékosok a nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján részesülnek szövetségi támogatásban. Ennek a gyümölcse be is érett, Fábián például 2017-ben kapcsolódott be, mint ahogy még számos mostani top 200-as játékosunk megemlíthető ilyen téren. A Körmöczy Zsuzsa szakmai program megvalósításához évi másfél milliárd forintos központi támogatásra van szükség, de erre egyelőre nincs fedezet” – tette hozzá, majd kitért a körülményekre is.

„Tudjuk pontosan, és empátiával vagyunk annak kapcsán, hogy nehéz idők járnak, előbb a Covid, most pedig a háborús helyzet befolyásolják, hogy ilyen mértékű extra hozzájárulásban részesüljön a sportág, de bizakodóak vagyunk, hogy változhat a helyzet, hiszen a kormány lehetőségeihez mérten eddig is mindent megtett és kiemelten kezeli a sportot. A jelenlegi sportirányítás pedig újabb hosszú távú finanszírozási rendszer kialakításán dolgozik 2024-től kezdődően.” – fogalmazott.

A magyar Davis Kupa-válogatottban tíz évig szerepelt sportvezető végül elmondta, érezhetően megmozdult a teniszvilág Marozsán bravúrjától.

„Fábián győzelme az egész világot bejárta az elmúlt napokban, mindenki egy magyar fiatal teljesítményéről beszélt, ami óriási reklám volt a magyar tenisznek és az egész országnak. A külföldi barátaim is Fábián hőstettét és Magyarországot emlegetik, amikor gratulálnak” – fűzte hozzá.