Botrányos jelenetek! A játékosok is a tömegbe ugrottak, hogy védjék családtagjaikat az EKL-elődöntőn – VIDEÓ

A mérkőzés kamerafelvételeiből nem derül ki, hogy pontosan mi okozta az összetűzést, csupán annyit látni, hogy a hazai drukkerek kemény magja betör az elkerített vendégszektorba, és megtámadja a West Ham játékosainak hozzátartozóit.

Incredible this, AZ Alkmaar fans storming into the section where the West Ham players families and friends are to attack them.

If this was an English club causing the trouble, they’d be banned from European football for years.pic.twitter.com/luMhzNwDK9

