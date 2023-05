Nem indul a Roland Garroson a 14-szeres bajnok Rafael Nadal

A címvédő és 14-szeres Roland Garros-győztes spanyol játékos a saját teniszakadémiáján tartott csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem indul Párizsban.

A csípősérülése miatt január óta nem játszó Nadal felépülése így tovább húzódik, a Roland Garrost pedig 2005 óta először hagyja ki.

Rafa,

We can’t imagine how hard this decision was. We’ll definitely miss you at this year’s Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023