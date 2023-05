A Kossuth Rádióban is hallható három új podcasttal bővült az M4 Sport palettája

Hétfőtől minden hétköznap különböző sportágakra fókuszáló podcastokkal várja a hallgatókat az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A már jól ismert Söprögető Kocsi és Gurulj be lassítva is! mellett három új napi tartalommal immár ötre bővült a paletta. Az m4sport.hu oldalon megjelenő audio-sorozatokból minden hétköznap este 22:30-tól a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában is hallhatnak részleteket a hallgatók.

Hétfőn az országúti kerékpársporttal foglalkozó Söprögető Kocsi várja a hallgatókat Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal. Kedden az atlétika szerelmeseit a 0-s pálya várja, Petrovics-Mérei Andreával és Székely Dáviddal. A sportpodcast az augusztusi hazai rendezésű atlétikai-világbajnokság eseményeit alapozza meg. A világeseményt a közmédia sportcsatornája közvetíti. Szerdán A víz összeköt című podcast a vizes sportok legfontosabb eseményeit dolgozza fel és foglalja össze, felvezetésként a július 14-én kezdődő fukuokai vizes-világbajnokságra. Csütörtökön a 40×20-as podcastban a legfontosabb kézilabdát érintő témákat vitatják meg, valamint exkluzív riportok is készülnek a sportág legfontosabb hazai szereplőivel. Ha péntek, akkor labdarúgás: a már jól ismert Gurulj be lassítva is! podcastban Berkesi Judit és Hajdú B. István a legfrissebb érdekességeket osztja meg hallgatóival a futballvilág eseményeiről a megszokott könnyed és szórakoztató hangulatban. A napi podcasteket minden hétköznap elérhetők az m4sport.hu oldalon, a csatorna SoundCloud-oldalán, és 22:30-tól a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában is hallhatók lesznek belőlük részletek. „Akár A víz összeköt, akár a 0-s pálya, az atlétikai világbajnokságra hangoló podcast arról szól majd, hogy megismerkedjünk azokkal a sportolókkal, akiknek szurkolhatunk az év legnagyobb világeseményein. Azt szeretnénk, hogy mire eljutunk a vizes vb-re, Fukuokába, vagy utána a budapesti atlétikai-világbajnokságra, a podcastok hallgatói megismerjék a sportolókat. Nemcsak eredményeiket, hanem a teljesítmény mögött álló embert is bemutatják, hogy tudják, kinek szurkolnak” – ismertette az új podcastok indulása mögött álló koncepciót Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója a Nemzeti Sporthíradóban. Sport témájú podcastok hétfőtől péntekig az m4sport.hu oldalon és a Kossuth Rádió Sportvilág műsorában.