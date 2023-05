Bernal a bukás után rajthoz állhat csütörtökön a Tour de Hongrien

A Szentgotthárd környéki 168 kilométeres etap sprintbefutóval zárult, egy kilométerrel a cél előtt bukás szakította szét a mezőnyt, ebben került földre az összetett legnagyobb esélyesei közé sorolt Tour de France- és Giro d’Italia-győztes kolumbiai Bernal is. Csapata, az Ineos Grenadiers szerda késő este Twitteren tette közzé, hogy a versenyző zúzódásai ellenére ott lehet csütörtökön a második szakasz rajtjánál. Az istálló ausztrál bajnoka, az enyhe agyrázkódás tüneteit mutató Luke Plapp számára viszont véget ért a Tour de Hongrie, rá pihenőidőszak és orvosi megfigyelés vár az Ineos Grenadiers ilyen esetekben alkalmazott protokollja alapján, mielőtt visszatérhetne a versenyzéshez.

Crash Update: Unfortunately @Eganbernal and @LucasPlapp were involved in a crash on stage one of #TourDeHongrie. Egan sustained road rash and bruising but has been cleared to start tomorrow’s stage. Luke is showing signs of mild concussion, and will not start tomorrow (1/2) pic.twitter.com/UPZMQsUk6L

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 10, 2023