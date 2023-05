Olaszország után Magyarországra figyel majd a focivilág

Torinóba indul Varga Péter, az M4 Sport kommentátora, ahonnan csütörtök este az Európa-liga elődöntős párharcának első találkozóját közvetíti az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. Varga Péter a Petőfi Rádió reggeli műsorában kiemelte, most Olaszországon a futballvilág szeme, utána viszont Magyarország kerül középpontba, hiszen május 31-én a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga 2023-as döntőjét.

Olaszországra irányul a futballszurkolók és a szakértők figyelme. Varga Péter véleménye szerint több olasz csapatnak is esélye van, hogy szerepeljen a két nemzetközi kupasorozat döntőjében. Az M4 Sport kommentátora a Talpra Magyar szerdai adásában elemezve a kedd esti, az idei kupasorozatban rekordnézettséget (429 ezer fő) hozó Bajnokok Ligája elődöntőben lejátszott Real Madrid–Manchester City párharcot, elmondta, ő most az utóbbi csapatot látja esélyesebbnek a döntős szereplésre.

Kiemelte, hogy a BL-döntőben biztosan lesz olasz csapat, hiszen a másik ágon az AC Milan az Interrel küzd a fináléért, míg az Európa-liga esetében egy olasz házidöntő is összejöhet. „Az Európa-liga elődöntős párharcának első fordulójában csütörtök este Torinóban a Sevillával összecsapó Juventus mérkőzését közvetítem. Óriási a készülődés Olaszországban, hiszen az Európa-liga elődöntőiben még egy olasz csapat, az AS Roma is érintett. Most tehát Olaszországon a futballvilág szeme, de az elődöntők után Magyarország kerül középpontba. Május 31-én a Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét, nemsokára pedig megtudjuk, milyen világklasszis játékosok érkeznek hazánkba” – részletezte a műsorban Varga Péter.

A Bajnokok Ligája és az Európa-liga összes mérkőzése – beleértve a döntőket is – az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon követhető. Az Európa-liga fináléjára kiemelten is készül hazánk legnézettebb sportcsatornája, már a mérkőzést megelőző nap extra tartalmakra számíthatnak a nézők. Élőben láthatók a finálét megelőző sajtótájékoztatók, edzések és a szurkolói zóna VIP vendégei is megszólalnak. A döntőt a Puskás Aréna helyszíni stúdiójából közvetíti a csatorna, rengeteg riporttal és háttérinformációval.

A nemzetközi kupasorozatok soron következő mérkőzései:

05.10., szerda

21:00 AC Milan–FC Internazionale Milano Bajnokok Ligája, elődöntő

05.11., csütörtök

21:00 Juventus–Sevilla Európa-liga, elődöntő