Botrány a BL-meccsen: Haaland apja túl messzire ment, mutogatott és mogyoróval dobálta meg a szurkolókat

A Bajnokok Ligája-címvédő Real Madrid hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Manchester Cityvel a labdarúgó BL elődöntős párharcának keddi, első felvonásán. A vendégek sztárja, Erling Haaland korántsem tündökölt a meccsen, helyette inkább édesapja került a középpontba. Alf-Inge Haaland a VIP-páholyból nézte a meccset, de a biztonsági őrök kivezették, miután mutogatott és mogyoróval dobálta meg a neki beszólogató madridi szurkolókat.

Haaland apja szerint a madridi szurkolóknak nem igazán tetszett, ahogy ő és a társaságában lévők a Manchester City egyenlítő gólját ünnepelték.

Alf-Ingének persze több nem is kellett, heccelni kezdte a zúgolódó drukkerket, mogyoróval dobálta meg őket, majd félreérthetetlen mozdulattal be is mutatott nekik.

El padre de Haaland le ha hecho un corte de mangas a la afición en el Bernabéu pic.twitter.com/m0NzFNioeg — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) May 9, 2023

A nagyobb botrány elkerülése végett percekkel később a biztonsági őrök kikísérték a díszpáholyból.

Me pasan esto del padre de Haaland expulsado de un palco del Bernabéu después de haber estado insultado y tirando comida a la gente del Madrid pic.twitter.com/S8QuOjHzWx — IAM TÓXICO (@inakiangulo) May 9, 2023

A kiemelt képen Erling Haaland édesapját biztonsági őrök vezetik ki a BL-meccsről. (Forrás: Twitter)