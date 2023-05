Harmincnégy és tizennyolc: különleges születésnap tette még emlékezetesebbé a Ferencváros bajnoki címét

A Kecskemét vereségével négy fordulóval a bajnokság vége előtt eldőlt, hogy a címvédő Ferencváros labdarúgócsapata játék nélkül szerzi meg története 34. bajnoki elsőségét. A zöld-fehérek ennek tudatában fogadták hazai pályán a Kisvárdát, az ünneplést pedig bajnokhoz méltó módon tették emlékezetessé. A szurkolók a tavasszal a csapatba valósággal berobbanó, a mérkőzésen éppen a 18. születésnapját ünneplő Lisztes Krisztiánt köszöntötték, az ifjú tehetség pedig ismét góllal viszonozta a drukkerek kedvességét.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen meccseket tudok produkálni, reméljük, ez még sokáig tart. A szurkolók megint kitettek magukért, fel is köszöntöttek, nagyon meghatott a kedvességük. Ennél jobb szülinapot nem is tudtam volna elképzelni” – mondta a mérkőzés után a zöld-fehérek 18 éves sztárja, aki arra is kitért, minek köszönhető, aki tavasszal szinte minden bevette a kaput.

„Magabiztos vagyok, úgy érzem, ezért ha hozzám kerül a labda, képes vagyok berúgni a helyzeteket. Nem ijedek meg, ez tény, de kellő szerencse is kell hozzá, a Kisvárda elleni találatomban is volt némi. Nagyon sokat dolgoztam ezért mind a Soroksárban, mind a Fradiban, úgy érzem, a munkának most érett be a gyümölcse” – fogalmazott az ifjú titán, majd elárulta, édesanyja mivel kedveskedik neki a jeles nap alkalmából.

„Anya málnás tortát szokott nekem készíteni a születésnapomra, az a kedvencem. Minden alkalommal összegyűlik a család, közben megtörténik az ajándékozás is, de persze nem az a lényeg, hanem, hogy együtt lehetünk. Nagyon boldog pillanatok ezek a számomra” – mondta mosolyogva Lisztes Krisztián.

Kapcsolódó tartalom

A Ferencváros védője, Pászka Lóránd számára szintén emlékezetes marad a bajnoki hajrá, a Kisvárda ellen ugyanis sikerült megszereznie első gólját csapata színeiben.

„Nagyon örülök a gólomnak, rengeteget dolgoztam érte. Az pedig, hogy pont egy ilyen jeles alkalomkor sikerült betalálnom, már csak egy plusz. A családom mindvégig támogatott, ezért a találatomat elsősorban nekik és a szurkolóknak ajánlom. Ez egy fantasztikus nap a számunkra, annak pedig külön örülök, hogy a gyerekkori álmomat élhetem meg a Ferencvárosban” – mesélte boldogan a játékos.

A magyar bajnok kapusa és csapatkapitánya, Dibusz Dénes a mérkőzés után értékelte a csapat teljesítményét.

„Tavasszal volt egy kis hullámvölgy, jó néhány mérkőzésen nem tudtunk nyerni, de a végére magunkra találtunk. Az utolsó mérkőzéseken látszott, hogy mind egyéni teljesítményekben, mind csapatszinten sikerült javulnunk. Reméljük, hogy ezt a formát stabilizálni tudjuk, hiszen van még hátra három mérkőzés a bajnokságból, utána kezdődik a Bajnokok Ligája-selejtező, a cél pedig most is a főtáblára jutás. A feladat adva lesz, de szeretnénk jövőre is ünnepelni” – fogalmazott a Dibusz.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A már bajnok Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good mérkőzés végén a Groupama Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)