Magyar győzelemmel zárult a Riverside Baja

A Lukács Kornél, Mesterházy Márk kettős nyerte az autósok mezőnyében a Pápocon és környékén rendezett Riverside Baját, a Közép-Európai Zóna Bajnokság (CEZ) és a nyílt magyar tereprali-bajnokság második futamát.

A viadal sajtószolgálatának vasárnapi beszámolója szerint a magyar páros három gyorsasági szakaszt megnyerve, 1:46 perces előnnyel végzett az élen. Mögöttük másodikként a lengyel Karol Lenkiewicz, Tomasz Janik duó, harmadikként pedig a Dakar-ralin korábban hetedik, a Riverside Baját eddig négyszer megnyerő cseh Miroslav Zapletal, Marek Sykora kettős végzett a győzteshez képest 7:09 perces lemaradással.

A tereprali ob első, Székesfehérváron és környékén rendezett viadalán is elsőként záró Lukács Kornél elmondta, tavaly ismerkedett meg a szakággal, az idén pedig a 2019-es gyártású Toyota Hilux volánja mögött úgy érzi, egyre inkább megszokja az autóját, és képes kihozni belőle a maximumot.

„Fehérvár után itt is nyertem, ráadásul azt a Zapletalt is sikerült legyőznöm életemben először, aki ezen a futamon korábban szinte verhetetlennek számított. Ilyen rajtra nem számítottam, de most már kijelenthető, hogy az idén szeretném megnyerni a magyar bajnokságot” – tette hozzá.

A nyolcadik alkalommal megrendezett Riverside Baját a motorosok mezőnyében sorozatban harmadszor a szlovákiai Bodor Róbert nyerte, míg a quadosok futama szintén szlovák sikerrel zárult, Juraj Varga nagy előnnyel diadalmaskodott.

A tereprali ob következő, idei harmadik versenyét június elején rendezik a romániai Nagykárolyban és környékén.

Kiemelt kép: a 2023-as Riverside Baja nyílt magyar tereprali-bajnokság futamának jelenete látható. (Forrás: Facebook/Riverside Baja)