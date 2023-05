Dárdai csapata szenvedélyes védekezését dicsérte

„Ez egy nagyon fontos győzelem volt a játékosaim számára is. A srácok már a meccs elején sem voltak idegesek, jó összpontosítással futballoztak. A szenvedélyes védekezés és a jó támadójáték keveréke volt a mai, márpedig ez előrelépés” – nyilatkozta a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Dárdai a visszatérését követő harmadik bajnokiján az első győzelmét ünnepelhette a sereghajtó Hertha BSC vezetőedzőjeként, a berliniek rendkívül fontos három pontot gyűjtöttek be az ugyancsak a kiesés elől menekülő Stuttgarttal szemben, ráadásul az utolsó előtti Bochum is kikapott.

A szakvezető hangsúlyozta, jól megszervezték a játékukat, és a második félidőben – amely már 2-1-es állásról kezdődött – is remekül küzdöttek játékosai.

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) May 6, 2023