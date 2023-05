Tour de Hongrie: rajttól a célig a legnagyobb sprintersztárokkal és két Tour-győztessel az M4 Sporton

Minden idők legerősebb mezőnyére készülhetnek a nézők, hiszen a világ legnagyobb sprintersztárjai, Chris Froome és Egan Bernal, valamint az előzetes nevezések alapján tizenhét magyar is ott lehet a szerdán rajtoló Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen. A keddi csapatbemutatót és szerdától vasárnapig mind az öt szakaszt élőben közvetíti az M4 Sport és az m4sport.hu.

A közmédia sportcsatornája indulása óta elkötelezett híve az országúti kerekpársportnak. A Söprögető Kocsi című podcast mellett évről évre kiemelt jelentőségű, hogy az ország legnagyobb körversenyét, a Tour de Hongrie-t is közvetítse a nézőknek. A februári szakaszbejelentő mellett, idén is minden szakaszt élőben közvetít a csatorna. A 879 kilométer össztávú, a tervek szerint 22 csapat részvételével megrendezett verseny csapatbemutatója kedden 18:30-tól lesz Keszthelyen. Az első szakasz szerdán 12:20-tól kezdődik Szentgotthárd környékén, a második Zalaegerszeg és Keszthely, a harmadik Kaposvár és Pécs, a negyedik Martonvásár és Dobogókő között halad, az ötödik helyszíne vasárnap 11 órától Budapest. A fővárosba hat év után tér vissza a körverseny.

Világsztárok az idei mezőnyben

Igazi világsztárok állnak rajthoz az idei magyar körversenyen. Ott lesz a mezőnyben az olimpiai bajnok Elia Viviani, a hét háromhetes viadalt, közte négy Tour de France-t nyert Chris Froome, és a szintén Tour-, valamint Giro d’Italia-győztes kolumbiai Egan Bernal is. A magyar versenyzők közül Dina Mártontól várhatjuk a legkiemelkedőbb teljesítményt.

2023-ban is a rajttól a célig, sőt

A 2022-es Tour de Hongrie történelmi volt a közmédia számára, először közvetítette a verseny minden szakaszát élőben az M4 Sport és az m4sport.hu. A rajttól a célig minden fontos pillanatot megmutatott a csatorna az ország legnagyobb kerékpáros körversenyéről. Az idei Tour de Hongrie mottója, a Proseries kategóriába lépés okán a szintlépés. Ennek a szlogennek a szellemében az MTVA és az M4 Sport idén is minden szakaszt élőben közvetít, de nem áll meg itt, most először már a csapatbemutatót is élőben mutatja, az utolsó szakaszt pedig a helyszínről kommentálja Székely Dávid és ifj. Knézy Jenő. Ezzel is szeretnék átadni azt a fantasztikus hangulatot és atmoszférát, ami a versenyt kíséri.

A Tour de Hongrie közvetítése túlmutat a sporteseményen: nemcsak izgalmas versenyt láthatnak a nézők, hanem az M4 Sport adásainak köszönhetően Magyarország gyönyörű tájait is bejárhatják.

A Tour de Hongrie-t 2023-ban is a rajttól a célig közvetíti élőben az M4 Sport és az m4sport.hu