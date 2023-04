Megtörtént a Real Madriddal, amire több mint hetven éve nem volt példa

A Bajnokok Ligájában is címvédő, a mostani idényben elődöntős fővárosiak hiába birtokolták sokkal többet a labdát, a házigazda egy kivétellel minden kaput eltaláló lövéséből betalált.

A 24 éves Castellanos a 21. században az első játékos lett, aki

4 – Valentín Castellanos has become the first player to score four goals in a single LaLiga game against Real Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/eXCtfb5tgj

— OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023