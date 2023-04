Kizárták a maratonfutót, mert autóval tette meg a táv egy részét

Kizárták egy angliai ultramaratoni versenyről Joasia Zakrzewski skót futót, miután kiderült, hogy a táv egy részét autóval tette meg.

Zakrzewski harmadik helyen ért célba az április 7-i, Manchester és Liverpool közti 50 mérföldes (80,5 km) távú versenyen, ám a szervezőknek – akik folyamatosan monitorozták a futók mozgását – feltűnt, hogy egy egymérföldes szakaszt szokatlanul rövid idő, mindössze egy perc és 40 másodperc alatt sikerült megtennie.

Kapcsolódó tartalom

A versenyzők mozgását figyelő rendszer adatai, illetve más futók vallomásai alapján kiderült, hogy Zakrzewski egy 2,5 mérföldes (4 kilométeres) szakaszon futás helyett autóba ült, ezért diszkvalifikálták és megfosztották harmadik helyezésétől.

A vétkes Zakrzewski elismerte a csalást, és bár ő maga nem nyilatkozott, a BBC-nek sikerült megszólaltatnia közeli barátját, a szintén futó Adrian Stottot, aki elmondta, hogy Zakrzewski nagyon sajnálja a történteket. Stott hozzátette, Zakrzewski a verseny közben rosszul érezte magát, fel is akarta adni a küzdelmet, és eleve fáradtan állt rajthoz, mivel csak egy nappal korábban érkezett meg Angliába Ausztráliából egy hosszú, 48 órás utazást követően.

Az esetről jegyzőkönyv készült, ezt megküldték az illetékes szerveknek, a brit atlétikai szövetség és a tájfutó szövetség is vizsgálatot indított.

„Nagyon csalódott vagyok, mivel Joasiának az utóbbi években nagyon jól sikerültek a versenyei. Remélem, hogy túl tud lendülni a történteken és képes lesz folytatni a pályafutását ”– mondta a 47 esztendős futónőről David Ovens, a skót atlétikai szövetség elnöke.

S valóban, Joasia Zakrzewski idén februárban például a Tajpejben rendezett 48 órás ultramaratoni versenyen is győzni tudott, korábban pedig többször is dobogóra állhatott a világbajnokságon 100 kilométeres távon: 2011-ben ezüst-, 2014-ben és 2015-ben pedig bronzérmet nyert Skócia színeit képviselve, ezen kívül több skót országos csúcsot tart jelenleg is.

A kiemelt képen Joasia Zakrzewski a 2014-es Nemzetközösségi Játékok maratoni versenyén Glasgowban. Fotó: Scottish Athletics