Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó kijutott a világbajnokságra

Illés Fanni paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó 100 m mellen megúszta az A szintet a paraúszó világbajnokságra a kaposvári országos bajnokságon.

Az ép úszókkal évek óta együtt versenyző, 30 éves parasportoló szerdai közleményében tájékoztatta a közmédiát, hogy már biztosan ott lesz a nyári, manchesteri világbajnokságon, ahol már a kevesebb mint 500 nap múlva rajtoló párizsi nyári paralimpiai játékokra szerezhetnek kvótát az úszók.

Kapcsolódó tartalom

Illés Fanninak tavaly nyáron született meg kisfia, de terhessége alatt sem hagyta abba a felkészülést.

„Láttunk már sok fantasztikus visszatérést, bennem is megvan az akarat, a szorgalom, az alázat az edzéseken. Türelemmel kell lennem magam felé is a testem változásai miatt, de amíg van bennem eredménypotenciál, addig szeretném a munkámat végezni. A kisfiamnak az a jó, ha velem van, és látja az édesanyját sikereket elérni, mi így élünk harmóniában és úgy vélem, itt az ideje, hogy a sporton belül ebben is változások induljanak el” – áll a tokiói paralimpián aranyérmes úszó közleményében.