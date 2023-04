Hoppon maradt a Ferrari, az FIA elutasította Sainz büntetésének felülvizsgálatát

Carlos Sainz Jr. öt másodperces időbüntetést kapott, amikor a verseny harmadik – piros zászlós leállást követő – újraindítása után, a harmadik helyért csatázva összekoccant Fernando Alonso Aston Martinjával.

Sainz a büntetése miatt a 12 pontot érő negyedikről a tizenkettedik helyre esett vissza az biztonsági autó mögött feltorlódott mezőnyben.

– számolt be az Autosport.com szakportál kedden.

Carlos Sainz’s Australian Grand Prix time penalty has been upheld after Ferrari’s right of review request was dismissed by stewards 👇pic.twitter.com/hz6nn2edKO

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 18, 2023