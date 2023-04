Kettős kenyai siker született a Boston Marathonon

A 34 éves Chebet az első férfi atléta, akinek sikerült a címvédés Bostonban Robert Cheruiyot 2008-as sikere óta.

A második helyen a tanzániai Gerald Geay (2:06:04), a harmadikon pedig a 2021-es bostoni győztes kenyai Benson Kipruto (2:06:06) zárta az esőben teljesített 42,195 kilométeres távot.

BREAKING: Defending champion Evans Chebet of Kenya won the Boston Marathon again, surging to the front at Heartbreak Hill to spoil the much-anticipated debut of world record holder Eliud Kipchoge and win in an unofficial 2 hours, 5 minutes, 54 seconds. https://t.co/jQduvnAtwJ pic.twitter.com/CxAX5xsgM7

— The Associated Press (@AP) April 17, 2023