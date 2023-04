Magyar siker a torna Európa-bajnokságon: Kovács Zsófia bronzérmes gerendán

Kovács Zsófia bronzérmet nyert gerendán vasárnap az antalyai torna Európa-bajnokságon.

A háromszoros Eb-győztes magyar tornász a második legjobb eredménnyel jutott be a nyolcas döntőbe, így éremre esélyesként mutathatta be gyakorlatát. Stabilan és szépen tornázott, minimális megingásai voltak csupán, a végén pedig a duplaszaltós leugrást is szépen hajtotta végre, a leérkezésnél kicsit ellépett.

Kapcsolódó tartalom

Bemutatójára 13,500 pontot kapott, ezzel úgy tűnt, 33 ezreddel lemarad a dobogóról. A magyar csapat azonban óvást nyújtott be az egyik elem megítélését vitatva, ennek helyt adtak, így Kovács 13,700 ponttal egy pozíciót előrelépett. Úgy lett harmadik, hogy azonos ponttal zárt a második Manila Espositóval, de az olasz a kivitelezésben jobb volt.

Gerendán ez a magyar torna első Eb-érme. Kovács pénteken második volt egyéni összetettben, szombaton pedig ötödik lett felemáskorláton. Később még talajon is szerepel majd a döntőben, akárcsak a férfiaknál nyújtón Mészáros Krisztofer és Balázs Krisztián. Eredmény:

nők:

gerenda, Európa-bajnok:

Sanne Wevers (Hollandia) 13,800 pont

2. Manila Esposito (Olaszország) 13,700

3. Kovács Zsófia 13,700