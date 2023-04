Magabiztos győzelemmel hangoltak a májusi elitvilágbajnokságra a magyar hokisok

A májusi elitvilágbajnokságra hangoló magyar jégkorong-válogatott pénteken 5–2-re legyőzte a japán csapatot felkészülési mérkőzésen Miskolcon.

A magyarok múlt szerdán, első vb-felkészülési meccsükön szétlövésben maradtak alul 1–0-ra az ukránokkal szemben ugyancsak Miskolcon, majd csütörtökön ugyanott 4–1-es vereséget szenvedtek.

Nagy iramban kezdődött az összecsapás, a divízió I/B-s vb-t már jövő vasárnap kezdő ázsiaiak jól pörögtek, és sorra dolgozták ki a helyzeteiket, Bálizs Bence azonban higgadt maradt a kapuban. Ahogy a hazaiak is megnyugodtak, már a volt NHL-es kapus Fukufudzsi Jutakának is akadt védenivalója, és egyszer a kapuvas mentett helyette. A szünet előtt a tengerentúli egyetemi ligában szereplő Papp Kristóf remekül vett lendületet a semleges harmadban, sora cselezte ki a rá támadókat, majd Fukufudzsi lábai között a hálóba lőtt.

A második harmad elején is komolyan veszélyeztetett a Constantine-csapat, ám csak kapuvasig jutott emberelőnyben. Amikor a meccs derekán Hadobás Zétény, a válogatott legfiatalabb tagja ült ki a büntetőpadra, a Bálizsról kipattanót Nakadzsima Sogo kapásból vágta a kapuba. A honosított Nilsson Henrik a 35. percben hatalmas lövéssel mattolta a csereként beszállt Szato Eikit. A svéd születésű védőnek ez volt az első gólja a magyar válogatottban.

A záró felvonás magyar góllal indult, Nagy Krisztián a támadóharmadban megszerzett buli után távolról volt eredményes. A Budapest JA csatára később is veszélyes volt, a 49. percben remekül fordult le védőjéről, agresszíven betört a kapu elé, és nem hibázott. A hajrában még két emberelőnyt elpuskáztak a vendégek, majd Galló Vilmos szolgálta ki remekül az üresen felejtett Pappot. Azonban 52 másodperccel a vége előtt Ocu Juszej még rontott Bálizs statisztikáján.

Ez volt a 33. egymás elleni meccs és most fordult a kocka, 17–16-ra vezetnek a magyarok.

A duplázó Papp Kristóf a közmédiának elmondta, hogy keményen készülnek a vb-re, és most a jégen is megmutatkozott az eddigi munka.

„Jégen és azon kívül is sokat készülünk, sok a teszt, fejben is ott kell lennünk, és figyelni a részletekre. Az első sorban kaptam lehetőséget, erre vártam, és oda akartam tenni magam. Jól játszottunk és több gólt is szereztünk” – fogalmazott.

A két együttes szombaton is összecsap Miskolcon. Azt követően a válogatott jövő csütörtökön és pénteken Lengyelországban, április 25-én és 26-án Nagy-Britanniában készül, majd május 3-án és 4-én a szlovénokkal, 9-én pedig a kanadaiakkal vív felkészülési meccset az MVM Dome-ban.

A világbajnokságon sorrendben Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Svédország, Finnország, Németország és Ausztria lesz az ellenfél Tamperében. A nyolcas utolsó helyezettje esik ki a divízió I/A-ba, az első négy helyezett pedig negyeddöntőt játszhat a rigai csoport négy legjobbjával.

A kiemelt képen a magyar jégkorong-válogatott tagjai a Magyarország–Japán vb-felkészülési jégkorongmérkõzésen a Miskolci Jégcsarnokban. (Fotó: MTI/Vajda János)