Az FIA vizsgálja Sainz Ausztrál Nagydíjon kapott büntetését

Az FIA pénteki közlése szerint kedden a pilótát és az olasz istálló képviselőit is online hallgatják meg.

Sainzot azután sújtották öt másodperces időbüntetéssel, hogy a melbourne-i futam végéhez közeledve az egyik állórajtos újraindítást követően összeütközött honfitársával, az Aston Martint vezető kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval.

