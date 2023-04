Itt vége, menesztették Cristiano Ronaldóék vezetőedzőjét

A helyi média értesülése szerint a klubvezetés megelégelte, hogy nem megfelelő az öltözői hangulat, valamint a tréner és a játékosok közötti kapcsolat sem volt ideális. A gárda legközelebb az al-Hilallal találkozik kedden.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023