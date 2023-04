Ritkán látott képekkel emlékezünk Kozma Picire, a mosolygós óriásra, akinek mindössze harminc év jutott

A sporttörténelem számos kivételes tehetségű magyar birkózót jegyez, a teljesség igénye nélkül gondolhatunk Polyák Imrére, Hegedűs Csabára, Varga Jánosra vagy épp a közelmúltból Lőrincz Tamásra, két olimpiai aranyérmet viszont egyedül Kozma Istvánnak sikerült nyernie. A Pici becenevű klasszisnak hatalmas termetéhez és abból fakadó herkulesi erejéhez remek technika és elképesztő gyorsaság párosult, így nem is csoda, hogy igen ritkán tudták két vállra fektetni. Kozmát kitűnő eredményei mellett közvetlensége, hatalmas szíve és vidám természete miatt is szerették a sporttársak és a szurkolók. A mindig mosolygós, jókedvű óriás fájdalmasan fiatalon tragikus autóbaleset szenvedett, és mindössze harmincévesen hunyt el 1970. április 9-én.

A jól megtermett, 198 centisre nőtt fiatalember sportpályafutását a Ganz-MÁVAG kosárlabdázójaként kezdte, tagja volt az utánpótlás-válogatott keretének. A palánk alól Keresztes Lajos birkózó, az 1928-as amszterdami olimpia aranyérmese csábította át a szőnyegre.

1957-től a Budapesti Vasas sportolójaként mind kötöttfogásban, mind szabadfogásban versenyzett, az idővel 145 kilósra erősödött „Pici” jelentős nemzetközi eredményeit a hatvanas években nehézsúlyú kötöttfogású birkózóként érte el.

A nehézsúlyú Kozma István (k) Rádi Istvánnal (b) és Pappal (j) a vállán. A birkózó válogatott keret az 1960-as római nyári olimpiai játékokra készült. (Fotó: MTI/ Nemzeti Fotótár)

Élete első versenyét 1957-ben az ifjúsági bajnokságon nyerte, aztán 1959-ben a felnőttek országos bajnokságán sem talált legyőzőre. A nemzetközi porondon 1960-ban a római olimpián mutatkozott be, itt legyőzte az amerikai Dale Lewist, az olasz Adelmo Bulgarellit és a lengyel Lucjan Sosnowskit, de kikapott a bolgár Radoszlav Kaszabovtól, és „csak” a negyedik helyen végzett.

Kozma István birkózó készül az Amerikai Egyesült Államokban, Toledóban az 1962-ben megrendezett szabad- és kötöttfogású birkózó világbajnokságra (Fotó: MTI/Petrovits László/ Nemzeti Fotótár).

Az 1961-es jokohamai vb-n már veretlenül zárt, és csak testsúlykülönbséggel szorult a szovjet Ivan Bogdan és a török Hamit Kaplan mögé. Egy évvel később az egyesült államokbeli Toledóban már világbajnoki címet szerzett, pedig még a verseny előtt megroppant a térde, és pokoli kínok gyötörték meccsről meccsre.

Az igazi szenvedést azonban ő okozta vetélytársainak, a szovjet Anatolij Roscsin – később legnagyobb vetélytársa – és a német Wilfried Dietrich sem tudott mit kezdeni rohamaival. Az 1963-as helsingborgi vb-n csupán ötödik lett, abban az évben időlegesen a válogatottól is eltanácsolták, mert állítólag túlságosan éreztette társaival testi fölényét, és több edzésről is elkésett.

Kozma István (felül) nehézsúlyú olimpiai bajnok edzőpartnerével Bugyenszkyvel (alul) és Matura Mihály (j) szakfelügyelővel készül a Jokohamában 1961. június 2. és 8. között rendezett szabad- és kötöttfogású birkózó világbajnokságra (Fotó: MTI/Petrovits László/ Nemzeti Fotótár).

A csorbát kiköszörülendő fokozott erővel készült az 1964-es tokiói olimpiára, de a nagy igyekezetben újra megsérült a térde, és az orvosok alig akarták elengedni. Az ötkarikás játékokon aztán legyőzte a japán Szugijama Cuneharut, továbbá Kaplant, Dietrichet, a döntőben pedig Roscsin ellen döntetlent ért el, ami az aranyérmet jelentette számára.

„Amikor a bíró mindkét versenyző kezét felemelve kihirdette a döntetlen eredményt, Zsivótzky Gyula kalapácsvető, Varjú Vilmos súlylökő, Eckschmidt Sándor kalapácsvető és a birkózók berohantak a szőnyegre, hogy Kozmát a magasba dobálják. Ez azonban még ennyi erős embernek sem sikerült” – állt a Népsport hasábjain.

Kozma István (hátul) és a szovjet Ruscsin küzdelme a nehézsúlyú birkózás döntőjében az 1964-es tokiói nyári olimpián. Kozma legyőzte szovjet ellenfelét és aranyérmet szerzett. (Fotó: MTI/OL)

Négy év múlva, a mexikói olimpián ismét sérülés hátráltatta: rácsapódott a kezére az autóbusz ajtaja, a begyulladt részt műteni kellett, ráadásul a térde is cipó nagyságúra dagadt, mire a szőnyegre lépett. A szakvezetés féltette is, de rajta egy pillanatra sem látszott, hogy egy-egy mozdulat a kínok kínja számára.

Az ezüstérmes szovjet Anatolij Roscsin, az aranyérmes magyar Kozma István és a bronzérmes német Wilfried Dietrich (b-j) állnak a dobogón a kötöttfogású birkózás nehézsúlyú kategóriájának eredményhirdetésén az 1964-es tokiói nyári olimpián (Fotó: MTI/OL).

Legyőzte a román Constantin Busoit, a japán Iszagoi Jorihidét, a finn Raymond Uytterhäghát és a bolgár Sztefan Petrovot, a döntőben pedig ismét Roscsinnal megküzdve lett aranyérmes. Máig ő az egyetlen magyar birkózó, aki két ötkarikás elsőségre volt képes.

Az 1968. évi nyári olimpiai játékok kötöttfogású birkózás nehézsúlyú számának győztesei a dobogón, olimpiai bajnok Kozma István (k), ezüstérmes a szovjet Anatolij Roscsin (j), bronzérmes a csehszlovák Petr Kment. (Fotó: MTI)

Az 1969-es idényt sérülések miatt kihagyta, edzői tanulmányaira összpontosított a Testnevelési Főiskolán. A következő évben elkezdte az olimpiai felkészülést, a Felszabadulási emlékversenyt megfázása miatt mégis kihagyta.

Az olimpiai bajnok magyar Kozma István (j) és Hollósi Gergely birkózók étkezés közben az olimpiai faluban, Mexikóvárosban. (Fotó: MTI/UPI)

A verseny után hazafuvarozta edzőjét, Keresztes Lajost, majd a Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán színészpárhoz indult, de az Alkotmány és a Honvéd utca kereszteződésében karambolozott a 15-ös busszal.

Hatalmas erejére és küzdeni tudására jellemző, hogy az autó roncsai még kiszabadította magát, de aztán elájult, mert súlyos sérüléseket szenvedett. Tíz bordája eltörött, és a veséje is megsérült, az pedig csak műtét közben derült ki, hogy valójában mindig is csak egy veséje működött. Kozma István 1970. április 9-én, öt nappal autóbalesete után belehalt sérüléseibe.

A kötöttfogású birkózás pehelysúlyú olimpiai bajnoka, Polyák Imre (j) mutatja aranyérmét a nehézsúlyú olimpiai bajnok Kozma Istvánnak a szobájukban az olimpiai faluban a XVIII. nyári olimpián Tokióban. (Fotó: MTI/OL-PP/Pap Jenő)

Hatalmas méretei ellenére a szőnyegen rendkívül gyors volt, a hátraesésből végrehajtott technikáin pedig jól látszott, hogy meglepően hajlékony is. Háromszor (1966, 1967, 1968) lett az év birkózója, 1968-ban pedig az év sportolójának is megválasztották. A kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és Európa-bajnok, tizennégyszeres magyar bajnok Kozmát nem csupán sportemberként tartották nagyra versenyzőtársai, hanem az örökké vidám, mókára és segítségnyújtásra egyként kész barátot is tisztelték benne. A modern birkózás egyik előfutáraként tartják számon, bekerült a sportág nemzetközi Hírességek Csarnokába is.

Tiszteletére alapítványt és ifjúsági emlékversenyt hoztak létre, 2018-ban felavatták új síremlékét az Új köztemetőben, s róla nevezték el a 2021 óta működő csepeli Kozma István Birkózó Akadémiát.

A kiemelt képen Kozma István kétszeres olimpiai bajnok birkózó. (Fotó: MTI/Petrovits László/Nemzeti Fotótár)