Fiatal magyar kosárlabdázót draftolt a négyszeres bajnok Minnesota

Juhász Dorka a nemrég befejeződött egyetemi szezonban a 12-szeres bajnok UConn Huskies csapatát erősítette, amely a legjobb tizenhat között búcsúzott a rájátszásban.

We’ve got a Husky!

Welcome to the squad, @Dorkajuhasz14! pic.twitter.com/LnRMlo2djC

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) April 11, 2023