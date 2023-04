Rekordot állított be a Boston

Ennyiszer csak a Detroit Red Wings (1995/1996) és a Tampa Bay Lightning (2018/2019) tudott nyerni a bajnokság első szakaszában. Amennyiben a Boston a hátralévő három meccse közül legalább egyen győz, egyedüli csúcstartóvá lép elő.

And then there were three. pic.twitter.com/ESwNIhFWvH

— p – Boston Bruins (@NHLBruins) April 9, 2023