Guardiola szerint játékosa „ugyanaz a kaliber”, mint Messi és Ronaldo

A spanyol mester azután fogalmazott így, hogy a támadó két gólt szerzett a szombati, Southampton elleni 4–1-es bajnoki siker során. Haaland a mostani idényben már 44 gólnál tart, ezek közül 30-at a Premier League-ben szerzett.

„Cristiano Ronaldóval és Lionel Messivel két hihetetlen évtizedet élhettünk át, de ő is ezen a szinten van” – mondta Guardiola a BBC-nek, elsősorban a norvég csatár második gólját dicsérve, amely egy akrobatikus mozdulattal született meg Jack Grealish passza után.

„Nem könnyű a levegőben így megszelídíteni a labdát, ráadásul egy olyan magas játékosnak, mint ő. Kivételes gól volt” – mondta a tréner.

🚨 Pep Guardiola after Erling Haaland scores 30th Premier League goal of season:

“He’s quite similar in terms of Cristiano but Messi is the more complete player. Messi can play wherever while Cristano and Erling are machines” pic.twitter.com/Y69TP7Tr8d

