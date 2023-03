Schmidt Ádám: Sportdiplomáciával csak akkor érhetők el jelentős sikerek, ha egy irányba haladunk

Sportdiplomáciával csak akkor érhetők el jelentős sikerek, ha egy irányba haladunk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az összehangolt kommunikációra, az információcsere segítésére, továbbképzések szervezésére és évente legalább két tematikus sportdiplomáciai konferenciát rendezünk – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfőn, az európai labdarúgóklubokat tömörítő szervezet (ECA) budapesti közgyűlésének megnyitóján.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy Magyarországon a sport 2010 óta stratégiai ágazat, s ezen belül a futball kiemelkedő helyet foglal el.

„Büszkén mondhatom, hogy kormányunknak hála, az elmúlt 12 évben olyan léptékű létesítményfejlesztések történtek, amelyek talán a világon is egyedülállók, ennek pedig egyértelmű nyertesei a magyar futballklubok is. Létrejött továbbá egy államilag elismert sportakadémiai rendszer, amely központi költségvetésből, szigorú feltételek mellett biztosítja a klubok számára az utánpótlást” – mondta Schmidt Ádám.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette, az erőfeszítéseknek az elmúlt években látható eredményei is voltak, a magyar labdarúgó-válogatott kétszer szerepelt Európa-bajnokságon, a klubcsapatok nemzetközi kupaszereplései pedig „felejthetetlen pillanatokkal ajándékozták meg a magyar szurkolókat.”

A sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy a létesítményfejlesztéseknek is köszönhetően Magyarország több jelentős nemzetközi labdarúgó-eseménynek lehetett a házigazdája a közelmúltban, így Bajnokok Ligája-, valamint Európa-bajnoki mérkőzéseknek, illetve az Európai Szuperkupa-döntőnek. Hangsúlyozta, hogy májusban az Európa-liga döntőjének ad majd otthont a Puskás Aréna.

„Fontos célunk azonban, hogy a kiemelt nemzetközi sportesemények mellett a nagy nemzetközi sportszervezetek rendezvényeit, illetve képviselőit is vendégül lássuk hazánkban, ezért is nagyon megtisztelő, hogy most az ECA 15., jubileumi közgyűlésének adhatunk otthont Budapesten” – fogalmazott Schmidt Ádám. Jelezte, az új magyar sportirányítás a sportdiplomáciát is új alapokra szeretné helyezni. Ez ugyanis politikai és gazdasági szempontból is lényeges, és történelmi példák bizonyítják, hogy a sportdiplomácia hatékony eszköz lehet akár egy nemzetközi konfliktus megoldásában is.

„Fontos törekvésünk, hogy a jelentős nemzetközi szervezetekben minél több sportdiplomatánk legyen, hiszen csak rajtuk keresztül tudunk küzdeni a magyar érdekekért. Itt engedjék meg, hogy kiemeljem a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, Csányi Sándor urat, aki a nemzetközi és az európai szövetség alelnökeként a nemzetközi futballszíntéren is kiemelkedő munkát végez, ezúton is köszönet érte” – jelentette ki az államtitkár.

„Reméljük, hogy a jövőben még szorosabbá válhat együttműködésünk az ECA-vel, hiszen a szervezet nélkülözhetetlen szerepet tölt be az európai futballklubok érdekképviseletében, ami a magyar egyesületek számára is kiemelten fontos” – zárta beszédét Schmidt Ádám.