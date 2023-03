Elszálltak a „kanárik” Marokkóban

A világbajnoki negyedik helyezett hazaiak közül Szofian Bufal és Abdelhamid Szabiri volt eredményes, a dél-amerikaiaktól Carlos Henrique Casimiro talált a hálóba.

Ez volt a február közepén kinevezett Ramon Menezes első mérkőzése a brazil válogatott szövetségi kapitányaként.

Morocco continue to make history and get their first-ever win over Brazil after defeating them 2-1 🇲🇦 pic.twitter.com/XbkRWnIeqs

