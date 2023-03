Carlo Ancelotti lehet a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Rodrigues elismerte, hogy a 63 éves olasz edző az első számú jelöltjük a posztra, de hangsúlyozta, nagyon ügyelnek a szabályok betartására, hiszen Ancelotti szerződése jövő nyárig szól a Real Madridnál. Az elnök hozzátette, hivatalosan egyelőre nem vették fel a kapcsolatot az edzővel vagy a menedzserével, de legkésőbb május végén szeretnék bejelenteni az új kapitányt.

🚨🎖️| Ednaldo Rodrigues (CBF’s president) will be in Europe in April to search for Brazil’s new coach. #1 on the list is Carlo Ancelotti. @UOLEsporte pic.twitter.com/AFxyvqM7gH

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 12, 2023