Mélyen a zsebébe nyúl a Manchester Unitedért a katari sejk

A labdarúgóklub tulajdonosai a második körben péntekig adtak határidőt a lehetséges vásárlóknak.

Az amerikai Glazer család – amely 2005-ben 750 millió fontért (330 milliárd forint) szerezte meg a klubot, de nem örvend nagy népszerűségnek a szurkolók körében – november óta „árulja” az egyesületet, és állítólag legalább hatmilliárd fontot szeretne kapni a húszszoros angol bajnok egyesületért.

Sheikh Jassim Al Thani has submitted new bid for Manchester United, as expected. 🚨🔴🇶🇦 #MUFC

Al Thani’s group remain fully confident as they consider their bid the best one for Man Utd with 100% ownership and investments in stadium, facilities, 1st team and Academy. pic.twitter.com/mFyexW7s8b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2023