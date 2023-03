Megbüntették a háromszoros F1-es világbajnokot, aki vitatja, hogy rasszista jelzővel illette Hamiltont

Piquet egy brazil F1-es podcastnek adott 2021-es interjúban „kis négernek” (negrinho) nevezte Lewis Hamiltont, a Mercedes hétszeres világbajnokát. A háromszoros világbajnok – aki egyúttal az első két, 1986-ban és 1987-ben rendezett Magyar Nagydíj győztese is – akkor használta a kifogásolt kifejezést, amikor Hamilton és Max Verstappen karambolját értékelte a 2021-es Brit Nagydíjon.

Az egykori Williams-, Lotus- és Benetton-versenyző egyik lánya, Kelly egyébként évek óta a kétszeres világbajnok holland Max Verstappen barátnője.

🚨 Formula One champion Nelson Piquet must pay 5 million Brazilian Reals ($953,050) in moral damages for racist and homophobic comments against Mercedes driver Lewis Hamilton, a Brazilian court ruled on Friday.⚖️

