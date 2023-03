Lőw Zsolt is követi Tuchelt a Bayern Münchenhez

A további közös munkáról szombati hivatalos bemutatásakor beszélt a német tréner, aki a pénteken közös megegyezéssel távozott Julian Nagelsmannt követi a kispadon.

„A stábom sem volt felkészülve arra, hogy minden ilyen gyorsan történik majd, köszönet jár a családtagoknak is a rugalmasságukért. Arno Michel és Lőw Zsolt is velem tart, velük már több mint tíz éve dolgozok együtt. És szeretném még Anthony Barryt is idecsábítani, ő jelenleg még a Chelsea alkalmazásában van” – fogalmazott a 49 éves Tuchel, aki legutóbb – Lőw Zsolttal együtt – a Chelsea-nél dolgozott, 2021-ben Bajnokok Ligáját nyert a londoni együttessel, korábban pedig a Paris Saint-Germaint irányította magyar kollégájával együtt.

Thomas Tuchel will bring his two assistants Zsolt Löw and Arno Michels to Bayern, as well as his fitness coach Rainer Schrey. Tuchel has already been living in Munich for several weeks following his Chelsea exit [@Tanziloic] pic.twitter.com/z33w3QHyjv

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 24, 2023