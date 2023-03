Párizs 2024 – Egy női tollaslabdázó kijutására van esély a szövetség elnöke szerint

Egy női játékos kijutására a jövő évi párizsi olimpiára mindenképpen lát esélyt a Magyar Tollaslabda Szövetség (MTLSZ) elnöke.

„Szeretnénk, ha a tokióihoz hasonlóan egy férfi és egy női játékos képviselné Magyarországot a következő ötkarikás játékokon, mivel még nem vetettük el Pytel Gergő részvételi esélyét, ugyanakkor a lányokkal összehasonlítva matematikailag messzebb áll és kisebb erre az esélye” – fogalmazott Kapitány Péter az MTI megkeresésére.

Május 1-jén indul az egyéves kvalifikációs időszak, amely 2024. április 30-ig tart. A rajt előtt a nőknél három magyar van az első százban a világranglistán: Kőrösi Ágnes a 83., Gonda Daniella a 84., míg a magyar bajnok Sándorházi Vivien a 87., miközben legjobb férfiként az ugyancsak magyar bajnok Pytel a 208.

„Száz környékén kell lenni legalább, hogy oda tudjon érni egy magyar játékos az olimpiára, így Gergőnek nagyon meg kell táltosodnia, de elvi síkon még számolunk vele. Azt viszont mindenképpen szeretnénk, ha egy női játékosunk kint lenne” – fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom

Kapitány Péter elárulta: a kvalifikációért harcolók anyagi támogatásában nincs változás, Kőrösi, Gonda, Sándorházi és Pytel ugyanolyan támogatást kap, majd augusztusban vizsgálják újra, melyik egy-két játékost tudják segíteni

„Ki kell jelölni valakit, akit teljes vállszélességgel tudunk támogatni, aki augusztusban legjobb helyen áll a világranglistán, őt fogjuk támogatni. Bármelyik lány is szerzi meg a kvótát, ő fog indulni Párizsban.”

– hangsúlyozta.

Két éve Tokióban – egymást követő második olimpián – a nőknél Sárosi Laura szerepelt, míg Krausz Gergely első magyar férfi tollaslabdázóként jutott ki a játékokra, utána viszont mindketten visszavonultak.

„Krausz Gergő nagy űrt hagyott maga után, mikor szögre akasztotta az ütőt, hiszen jobban kiemelkedett a magyar mezőnyből, Laura és a kvótáért harcoló három lány között nincs akkora különbség” – fogalmazott. Kiemelte:

mindketten emberileg és játéktudásban is meghatározó egyéniségei a magyar tollaslabdázásnak.

„Próbáljuk minél kevésbé elengedni a kezüket, ami Laura esetében kicsit nehezebb, hiszen anyai örömök elé néz, Gergő viszont, ha saját örömére is, de még játszik csapatbajnokságokon. Mindkettejük hozzáállását jelzi, hogy már játékosként is szerettek segíteni” – fejtette ki az elnök, aki elmondta: konkrét terv nincs, de bíznak benne, hogy az olimpiai tapasztalatukkal, játékosként megszerzett tudásukkal segíthetik az ötkarikás kvalifikációra készülőket, valamint az utánpótlás toborzásában, fiatalokkal foglalkozásban is tevékenykedhetnek.

Magyar játékosoknak még soha nem sikerült pontszerzőként végezniük olimpián. Eddig hat magyar tollaslabdázó szerepelt az ötkarikás játékokon: 1992-ben egyesben Dakó Andrea, Fórián Csilla és Harsági Andrea, míg párosban a Dakó-Fórián kettős indult. Négy évvel később, Atlantában Ódor Andrea képviselte a magyar színeket. Sárosi 2016-ban és legutóbb Tokióban is részt vett, a japán fővárosban Krausz is szerepelt.