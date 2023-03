Kirúgták a McLaren F1-es főtervezőjét, utódja a Ferraritól érkezhet

Az 51 éves James Keynek azt követően kell távoznia a csapattól, hogy a McLaren az elmúlt tíz év leggyengébb idénykezdését produkálta: a brit Lando Norrisszal és az ausztrál újonc Oscar Piastrival kiálló brit csapat két verseny után vb-pont nélkül az utolsó helyen áll a pontversenyben.

Sajtóhírek szerint a McLaren új csapatfőnöke, Andrea Stella teljesen átalakítja a csapat technikai struktúráját. Ebben fontos szerepet szán az új technikai igazgatónak, David Sáncheznek, aki az idénynyitó Bahreini Nagydíjat követően, március elején mondott fel a rivális Ferrarinál.

Keyt 2019-ben nevezték ki a Forma–1 második legrégebbi csapatának technikai igazgatójává. A brit mérnök a német Andreas Seidl csapatvezetése alatt több remek versenyautót fejlesztett,

Crofty’s 2021 Monza call was so ass ngl Ricciardo ended McLaren’s 9 year winless streak and he’s reciting his career path😭pic.twitter.com/CQw5xC0m29

— Fifth Gear (@NotFifthGear) February 11, 2023