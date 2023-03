Góóóól! Ádám Martin első válogatott góljával vezetünk az észtek ellen – Kövesse nálunk élőben mérkőzést!

41. perc: ISMÉT GÓL! Ez már érvényes is… Szoboszlai szöglete után Kalmár lőtt kapásból jobbal a kapu elé a tizenhatos előteréből, az ötösön helyezkedő Ádám Martin kiváló ütemben tette bele a fejét, vezetünk. Ádám Martinnak az első találata a válogatottban.

37. perc: GÓL! Vécsei remek ütemben ugratta ki Bollát, aki könyörtelenül bombázott a tehetetlen Hein mellett a kapuba. Az osztrák játékvezető azonban a VAR-vizsgálatot követően les miatt érvénytelenítette a találatot.

25. perc: Veszélyes magyar lehetőség! Szoboszlai csavart egy szabadrúgást a szélről a hosszú sarok felé, Hein kiszedte a léc alól.

15. perc: Az észteké az első kaput eltaláló lövés. Sappinen futott el Shein jó ütemű passzával, aztán az ötös jobb sarkáról lőtt, Dibusz szépen vetődve védte.

12. perc: Kerkez tört előre nagy lendülettel, jó húsz méterről tüzelt, de fölé ment, nem is kevéssel.

Az első percek komolyabb helyzetet nem hoztak egyik oldalon sem, a hazai együttesnél van többet a labda, próbálkoznak is a mieink, de az utolsó passzok rendre pontatlanok.

Megkezdődött a találkozó, szokásos piros-fehér-zöld szerelésében a magyar csapat, fehér-fekete-fehérben az észtek.

Már a mérkőzés előtt is felemelő volt a hangulat a stadionban, 41 ezer szurkoló énekelte közösen a Himnuszt. Az erről készült videót ide kattintva nézheti meg.

A Koreai Köztársaságban légióskodó Ádám Martin lesz az ék, őt pedig Sallai Roland és Szoboszlai Dominik segíti. A Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt megszokott két védekező középpályás helyett viszont csak egy szerepel a kezdőcsapatban Vécsei Bálint személyében. A két szélen Bolla Bendegúz és az AZ Alkmaar fiatal tehetsége, Kerkez Milos kapott bizalmat, a támadókat pedig Kalmár Zsoltnak kell segítenie.

A védelem összeállításában nincs meglepetés: a Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila triónak kell megállítania az ellenfél támadásait a kaput pedig Gulácsi Péter hiányában Dibusz Dénes védi.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla, Kalmár, Vécsei, Kerkez – Szoboszlai, Ádám, Sallai

Az észtek kezdő tizenegye:

Hein – Baranov, Paskotsi, Kuusk – Pikk, Sinyavskiy, Vassiljev, Shein, Ojamaa – Kait – Sappinen

Orbán Viktor már az EU-csúcson vesz részt Brüsszelben, de a miniszterelnök így sem feledkezett meg a válogatottról, egy közös képpel üzent a magyar szövetségi kapitányként az ötvenedik mérkőzésére készülő Marco Rossinak:

„A bolgárok elleni, hétfői Európa-bajnoki selejtezőre készülünk. Bár az még nem lesz sorsdöntő, de szeretnénk jól rajtolni. Éppen ezért az észtek ellen ki akarunk próbálni bizonyos új elképzeléseket a gyakorlatban” – fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján Telkiben az olasz szakember, aki hozzátette, a játékosok hozzáállása és válasza eddig kifejezetten kedvező az új gyakorlatokra és elgondolásokra.

Rossi, akinek vezetésével 23 győzelmet, 10 döntetlent és 16 vereséget számlál a válogatott, azzal indokolta az ellenfél kiválasztását, hogy a balti csapat hasonló játékstílust képvisel, mint Bulgária, ugyanúgy három védővel, öt középpályással és két támadóval áll fel, ezért taktikai szempontból is hasznos lesz a találkozó.

A szövetségi kapitányt büszkeséggel tölti el az ötven meccs a csapat kispadján

Az 58 éves szakember az MTI érdeklődésére a kezdőcsapatról úgy fogalmazott, hogy bár az észtekkel szembeni barátságos meccsen megengedett a kísérletezés, Bulgária ellen már biztosra kell menni. Ennek ellenére csütörtökön lehetőség szerint azzal a kezdővel akar indítani, amely a legközelebb áll a Bulgária ellen tervezetthez. Megjegyezte, megvannak az előre eltervezett cseréi is, mert nem akarja túlterhelni a játékosait.

„Az ötvenedik mérkőzés büszkeséggel tölt el, de a felkészülésen nem változtat, ugyanolyan fontos a győzelem, mint minden más meccsen” – mondta Rossi, aki 50. alkalommal irányítja csütörtökön a válogatottat. Rossi ezzel a kapitányi örökrangsor negyedik helyén áll Baróti Lajos (117), Sebes Gusztáv (69) és Mészöly Kálmán (61) mögött.

Kifejtette, nagy öröm, hogy sikerült olyan környezetet kialakítani, amiben a játékosok otthon érzik magukat: „Kilencven százalékban a srácok hozzáállásának köszönhető, hogy megváltozott a válogatotton belüli hangulat, és ez aztán az eredményekben is tükröződik. Ezt kell megőrizni a jövőben, hogy folytassuk a jó sorozatot.”

Rossi arról is beszélt, hogy a válogatottban nem lehet öt-hat új embert egyszerre a kezdőbe tenni, mert akkor nem működnének az automatizmusok, ráadásul a csapatszellem és a csapatjáték is megsínylené. Úgy vélte, ezt a kockázatot a nemzeti együttes nem vállalhatja jó szívvel, így is olyan alapemberek hiányoznak sérülés miatt, mint Gulácsi Péter, Nagy Zsolt, Schäfer András és Callum Styles, akiket pótolni kell. Mellettük Fiola Attila sem állhat a szakvezetés rendelkezésére, aki ugyan hétfőn megérkezett a telki edzőközpontba, de az orvosi stáb úgy döntött, térdsérülése miatt nem léphet pályára.

Lang: Csak a győzelem lehet a cél, szeretnénk jó játékkal köszönteni a mestert

„Nem is lehet más cél a válogatottban, minthogy nyerjünk, az pedig egy kis plusz lenne, ha az ötvenedik meccsen jó teljesítménnyel tudnánk köszönteni a mestert” – mondta az MTI kérdésére Lang Ádám, aki elmondta, nagyon várta már a válogatott-összetartást, mert minden alkalommal „kivirul”, amikor felül a repülőre.

A ciprusi Omonia védője kifejtette, Rossi vezetésével elindult egy szervezett, jó és tudatos munka, őt pedig büszkeséggel tölti el, hogy ennek részese lehet. Úgy vélte, kilenc évvel első válogatottsága után egyértelműen látszik a fejlődés.

„Motiváció nem kell, mindenki szeretné folytatni, amit eddig elértünk” – jelentette ki a 30 éves, 55-szörös válogatott futballista, aki az esélyekkel nem kívánt foglalkozni, de annyit megjegyzett, kiegyenlített az Eb-selejtezős csoport, amelyben lépésről lépésre kell haladnia a válogatottnak, mert nemcsak minden pontért, hanem a meccseken minden egyes labdáért véres küzdelem lesz.