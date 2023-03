Harcos szerelem: A Muaythai hozta össze Ajsát és Zolit

Nem mindennapi történet Nardelotti Zoltán és felesége Ajsa kapcsolatának indulása, hiszen a fiatalokat a thai harcművészet, a Muaythai hozta össze. A sportág két kiválósága 2018 óta alkot egy párt, tavalyi esküvőjük után pedig idén több nemzetközi versenyre is együtt készülnek fel.

A fiatal sportoló házaspár, Nardelotti Zoltán, és felesége Ajsa egy Muaythai edzésen találtak egymásra. A gyönyörű, fiatal lány, Ajsa ugyanis egy nem mindennapi sportágat választott: a thai boxban, vagyis a pusztakezes harcművészetben tette próbára magát. Ajsa ma is élénken emlékszik az első edzésre, amikor a sport szerelmese lett.

„Teljesen véletlenül kóstoltam bele a Muaythai világába. Egy barátnőm szerette volna kipróbálni ezt a sportot és megkért, hogy tartsak vele. Az első alkalom annyira megtetszett, hogy ezután rendszeresen eljártunk edzésekre, én pedig azonnal beleszerettem ebbe a sportba. Ennek már kilenc éve” -emlékezett vissza a kezdetekre Ajsa, aki arra a pillanatra is élénken emlékszik, amikor megpillantotta jövendőbeli férjét. – „Az egyik edzésen a barátnőm hívta fel a figyelmem arra, milyen tehetséges Zoli. Emlékszem, az első gondolatom nekem is ez volt, ám utána már nem csak a tehetséges sportolót láttam benne, hanem sokkal többet. 2018 óta pedig egy párt alkotunk és közösen készülünk a versenyeinkre” – meséli Nardelotti Ajsa.

(Fotó: Magyar Muaythai Szakszövetség)

Zoltán azt is elárulta, kapcsolatuk tulajdonképpen már a megismerkedésük előtt elkezdődött, hiszen közös fodrászuk is megpróbálta közelebb hozni őket egymáshoz.

„Én már sokkal előbb felfigyeltem Ajsára, mint ő rám, sőt még a közös fodrászunk is régóta próbált minket összeboronálni. Az Európa-bajnokság után elkezdtük tartani a kapcsolatot, találkoztunk a közös vacsorákon, és így ismerkedtünk meg jobban egymással. Tavaly augusztusban volt az esküvőnk, és nem is lehetnénk boldogabbak”- meséli Zoltán, aki mindössze kilenc éves volt, amikor belecsöppent a küzdősportok világába. Előbb kempózott, majd kick-boxolt, végül a Muaythai-nál állapodott meg 2012-ben. A sportoló a kétszeres Világbajnoki második helyére a legbüszkébb, amit az elit kategóriában szerzett meg, emellett az Arafurai játékokon való részvétel is felejthetetlen emlék számára.

„Sportkarrierem során az Arafurai Games volt az egyik legmeghatározóbb élmény számomra. Négyen utaztunk ki Ausztráliába a nemzetközi játékokra, jómagam még sosem voltam ilyen távol Magyarországtól, ezért már maga az út is megérte. Végül azonban nem jöttünk haza üres kézzel: Spéth Norbival sikerült elhoznunk az első helyet” – mesélte a sportoló.

Sorra érik el a helyezéseket a bajnokságokon

Zoltán és Ajsa nem csak szerelmükre, de sportteljesítményeikre is méltán lehetnek büszkék, hiszen mára mindketten a sportág álló csillagai, számos sikeres versennyel a hátuk mögött. Nardelotti Zoltán Világbajnoki ezüstérmes, és Európa-bajnok, felesége Ajsa pedig a 2022-es Világjátékokon és az Európa-Bajnokságon is harmadik helyezést ért el, emellett Ifjúsági Európa-Bajnok és Világbajnoki bronzéremmel is büszkélkedhet.

A Magyar Muaythai Szakszövetség nemcsak a fiatal házaspár sikereire, de a kapcsolatukra is büszke, hiszen a küzdősportok világában meglehetősen ritka, hogy egy házaspár mindkét tagja ilyen rendkívüli eredményeket érjen el.

„Ajsa nemcsak egy fiatal, szép és csinos nő, de élsportoló is, hatalmas tehetséggel és kitartással. Zoli pedig alaposan rácáfol a küzdősportot űzőkkel szembeni sztereotípiákra, hiszen a sport mellett programozással is foglalkozik. Ketten együtt pedig igazi példaképek a sportolók számára, a Muaythai-on belül pedig régi családtagnak számítanak” – fejtette ki Hajós István, a Magyar Muaythai Szakszövetség gazdasági- és kommunikációs vezetője.

(Fotó: Magyar Muaythai Szakszövetség)

A Világjátékokon szeretnének bizonyítani

A fiatalok most együtt készülnek gőzerővel a következő megmérettetésükre: a Világjátékokat szeretnék megnyerni.

„Két év múlva rendezik meg ismét a Világjátékokat, amin mindenképp részt kívánok venni, de ezúttal aranyéremmel szeretnék haza térni” – fogalmazott Ajsa. Zoltán súlycsoportját az idei versenyből ugyan kivették, ám a sportoló reménykedik abban, hogy hamarosan ő is bizonyíthat majd itt.

„Sajnos az én súlycsoportomat kivették a Világjátékokból, de bízom benne, hogy a jövőben ezt a kategóriát is vissza fogják tenni, és én is részese lehetek az élménynek, mert ez tenné fel számomra az i-re a pontot” – tette hozzá a tehetséges sportoló.

A Muaythai mára már teljes jogú olimpiai sportággá vált, így nagyon komoly életpálya modellt kínál a fiataloknak. Sőt, ma már egyetemi szinten, a felsőoktatás kereteiben is elérhető ez a sportág, színvonalas elméleti és gyakorlati oktatás formájában.

Kiemelt képünk: Magyar Muaythai Szakszövetség