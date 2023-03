Ritkán látott képekkel köszöntjük Dunai Antalt, akinél csak Eusebio lőtt több gólt

Kedden ünnepli nyolcvanadik születésnapját Dunai Antal olimpiai bajnok, ezüstcipős labdarúgó, edző.

1943. március 21-én a Bács-Kiskun megyei Garán született Dujmov Antal néven. Tízévesen már az NB III-as bajai Bácska Posztó csapatában játszott, a felnőttek között tizenhat éves korában – orvosi engedéllyel – mutatkozott be, s 1960-ban a tizennyolc éven aluliak válogatottjának tagjaként UEFA-tornát nyert Bécsben. A sportsajtóban Dunai II. néven írtak róla, mert testvére, Dunai János is válogatott, olimpiai bronzérmes labdarúgó.

Az első osztályban tizennyolc évesen, a Pécsi Dózsában debütált, csapata az ő góljával győzte le a Győrt. Három évet töltött Pécsen, 1963-ban Tichy Lajos és Albert Flórián mögött harmadik lett a góllövőlistán.

Budapest, 1968. december 17. – Dunai II. Antal az Újpesti Dózsa labdarúgócsapat játékosa (Fotó: MTI/Petrovits László)

1964-ben az Újpesti Dózsához igazolt. A gyors, lendületes, rendkívül gólveszélyes belső csatár háromszor volt hazai gólkirály (1967, 1968, 1970). A lila-fehérek balösszekötőjeként nagyban hozzájárult a csapat hét bajnoki címéhez, három kupagyőzelméhez (MNK – 1969, 1970, 1975). A nemzetközi porondon 1969-ben döntőt játszhatott a Vásárvárosok Kupájában (VVK), a Bajnokcsapatok Európa Kupájában (BEK) a negyed- és elődöntőig jutott.

Az európai gólkirályságért folytatott versenyben 1967-ben 36 találattal ezüst-, 1968-ban 31 góllal bronzcipőt érdemelt ki.

Eusebio, a portugál Benfica csatára aranycipős és Dunai Antal, az Újpesti Dózsa csatára ezüstcipős 1968. szeptember 16-án a l’Equipe című lap ünnepségén, amelyen átadták a díjakat az 1967-68-as labdarúgó bajnokságok legeredményesebb európai csatárainak (Fotó: MTI/UPI )

1975-ben az Újpest örökös bajnoka lett. Élvonalbeli pályafutását a Debreceni VSC-ben (1976-1978) fejezte be. Ezután a Chinoin (1978-1980) és az osztrák Simmering (1980-1981) csapatában rúgta a gólokat. Összesen 326 NB I-es mérkőzésen lépett pályára és 202 gólt szerzett.

Gólveszélyessége miatt felfigyeltek rá a válogatottnál is, s mivel abban az időszakban külön olimpiai válogatott is létezett, először az ötkarikás együttesbe hívta meg Lakat Károly mesteredző. A kiváló csatár már az 1964-es tokiói olimpia előtt a keret tagja volt, de végül nem nevezték. Négy évvel később Mexikóvárosban aranyérmet szerzett, s 1972-ben Münchenben is tagja volt a második helyen végzett csapatnak.

Dunai II. Antal (k, Újpest) lő Rapp Imre kapujára a Pécsi Dózsa ellen játszott, 5-1-es hazai sikerrel végződő NB 1-es labdarúgó-mérkőzésen a Megyeri úton (Fotó: MTI/Kovács Gyula)

Az A-válogatottban 1969-ben mutatkozott be a csehszlovákok ellen és rögtön gólt is lőtt. Részt vett az 1972-es Európa-bajnokságon, ahol a csapat negyedik lett, a címeres mezt 1973-ban húzta magára utoljára. A nemzeti együttesben 31 találkozón szerepelt, kilenc gólt szerzett.

Játékos pályafutását követően az Újpesti Dózsánál kezdett edzőként dolgozni. Kubala László segítségével 1981-ben Spanyolországba került, s a Xerezzel rögtön megnyerte a harmadosztályú bajnokságot, felsegítve az együttest a B-ligába. A következő szezonban az élvonalbeli Real Betis, majd 1985-1986-ban a másodosztályú Castellón edzője volt. Rövid zalaegerszegi kitérő után a Real Murcia (1987-1988), a Levante (1990), 1991-ben a Veszprémi SE, 1996-1997-ben a Debreceni VSC csapatát irányította.

A KLM különgépével Mexikóból hazaérkezett olimpiaia aranyérmes magyar labdarúgó-válogatott Ferihegyen. Állnak balról: Fatér Károly, Keglovich László, Szalai Miklós, Noskó Ernõ, Dunai Lajos (kalapban), Szarka Zoltán, Szűcs Lajos, Sós Károly szövetségi kapitány, Dunai II Antal (hátul), Lakat Károly, az olimpiai csapat edzõje, Fazekas László, Kocsis Lajos, Sárközi István (takarva), Básti István. Guggolnak balról Menczel Iván gyermekével, Novák Dezsõ gyermekével, Nagy László, Juhász István (Fotó: MTI/Petrovits László)

1993-ban kinevezték az olimpiai válogatott szakmai vezetőjének, a tisztséget 1998-ig töltötte be. Irányításával az együttes 24 év után, 1996-ban újra eljutott az ötkarikás játékokra, ahol olyan csapatokkal találkozott, mint a világbajnokokkal felálló brazil és a későbbi győztes nigériai tizenegy. Olimpián azóta sem szerepelt magyar labdarúgó-válogatott. 1993-ban az utánpótlás-válogatottak konzultánsa lett, 1995-1996-ban az ÚTE labdarúgó szakosztályának igazgatója volt. 1998 és 2002 között az Ifjúsági és Sportminisztérium tanácsadójaként dolgozott, 2001-ben rövid időre visszatért az utánpótlás-válogatotthoz. 2006-tól 2010-ig a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöke, a szervezet utazó nagykövete volt, tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

Vincze Ottó és Dunai Antal egykori válogatott labdarúgók beszélgetnek a Parlament folyosóján 2015. július 6-án. Az Országgyűlés ezen a napon szavazott a 2024-es nyári olimpia és paralimpia budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándékról (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Dunai Antal 2009-ben az U20-as labdarúgó-világbajnokságon bronzérmes magyar válogatott csapatvezetőjeként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést és a Magyar Köztársaság Magyar Sportért Emlékérem arany fokozatát. 2013-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át. 2016-ban beiktatták a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe. 2018-ban a az Újpesti Torna Egylettől arany pecsétgyűrűt, 2019-ben a Magyar Olimpiai Bizottságtól Életműdíjat kapott.