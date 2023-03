Dobbant a Fradi-szív! 92. születésnapját a Puskás Arénában ünnepelte Sanyi bácsi, a csapat legidősebb szurkolója

Eredeti, dedikált mezt kapott ajándékba a csapattól Csorba Sándor, aki 1938 óta a Fradi lelkes szurkolója.

A legendás Fradi-drukker, a 92 éves Csorba Sándor a Fradi – Bayern Leverkusen Európa Liga nyolcaddöntőjén ünnepelte születésnapját a Puskás Arénában. Hatalmas élményben lehetett része, hiszen a csapat legendája Lipcsei Péter adta át számára a csapat tagjai által dedikált mezt, amin „Papi 92” felirat állt. Sándor unokája, Hajós István biztonsági és robotika tanácsadó elmondta, nagyapja nem is kaphatott volna ennél nagyobb ajándékot.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt korábban: Csorba Sándor 85 éve kíséri a magyar csapat útját külföldön és belföldön egyaránt. A 2016-ban Franciaországban megrendezett Európa bajnokság mérkőzésein pedig nem is akármilyen kitüntetésben lehetett része, hiszen hivatalosan is ő volt a legidősebb magyar szurkoló, aki végig követte az összes csoportmeccsen a válogatottat.

Ez idő alatt az összes nagy legendát, Sárosi Györgyöt, Albert Flóriánt, Lipcsei Pétert, Varga Zoltánt, és az Aranycsapat mérkőzéseit is a közönség soraiból nézhette végig.

Csorba úrnak a távolság sem okoz gondot, unokájával, Hajós Istvánnal lelkesen utaznak akár több ezer kilométert is a mérkőzésekre, például Franciaországba. Emellett a tavalyi magyar-olasz, és az idei Fradi-Újpest mérkőzésen is együtt bíztatták a csapatot.

Sándor korábban elárulta, családi hagyomány számukra, hogy unokájával kiskora óta együtt járnak a meccsekre.

„Az unokámnak köszönhetően tudok még kijárni a meccsekre. Mindenhova elvisz engem, voltunk már együtt Lengyelországban és Franciaországban is, ez nálunk már hagyomány. Négy éves kora óta vittem őt magammal, most pedig fordítva, ez a szép ebben az egészben.”

(Fotó: Bastion Group)

Sanyi bácsi 1931 március 17-én született, így most egy nappal korábban kezdte meg az ünneplést a Puskás Arénában, hétvégén pedig a családja körében fog ünnepelni. Az idős szurkolót számos híresség és legenda is köszöntette a mérkőzésen, köztük Igaz András, a Sportfive Kft. vezérigazgatója.

„Külön öröm számunkra, hogy ilyen szép korú szurkolók is járnak még a Fradi mérkőzéseire és szurkolnak a csapatnak. Jó egészséget kívánunk Sándor úrnak!”

– mondta Igaz András.

Csorba Sándor születésnapjára a csapat tortával és egy különleges meglepetéssel is készült.

„A játékosok egy eredeti mezt ajándékoztak neki, amit mindenki egyesével dedikált és a legendás Lipcsei Péter adta át neki. A mezen „Papi 92” felirat állt. Hát mondanom sem kell, hogy papa mennyire meghatódott ettől a csodálatos gesztustól. Én úgy gondolom, ennél nagyobb ajándékot nem is kaphatott volna az életben” – tette hozzá Sándor unokája, Hajós István biztonsági- és robotika szakértő.

Lipcsei Péter és Csorba Sándor (Fotó: Bastion Group)

A legendás Lipcsei Péter elmondta, ezzel a gesztussal szerették volna kifejezni hálájukat, és elismerésüket Sanyi bácsinak.

„Sándor unokáját, Istvánt jól ismerem, így amikor felkért erre a nemes feladatra, egy pillanatra sem volt kérdés, örültem neki. Sőt, remélem sikerült kifejeznünk hálánkat a sok évnyi kitartó szurkolásért. Boldog születésnapot és jó egészséget kívánok! Hajrá Fradi, Hajrá Sanyi bácsi“

– mondta Lipcsei Péter elismert futballista.

Csorba Sándor számára így tehát egy egészen elképesztő, és emlékezetes élménnyé vált a 92. születésnapja, és a Fradi – Bayern Leverkusen Európa Liga nyolcad döntőjének mérkőzése.

Kiemelt kép: Hajós István biztonsági és robotika tanácsadó, a születésnapos unokája, a 92 éves ünnepelt, Csorba Sándor és Lipcsei Péter, a Ferencvárosi TC korábbi legendás labdarúgója (Fotó: Bastion Group)