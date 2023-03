Továbbra sem támogatja az orosz és fehérorosz sportolók versenyzését az Európai Atlétikai Szövetség

Az Európai Atlétikai Szövetség (EAA) legfőbb döntéshozó testülete, a tanács lausanne-i ülésén egyeztetett arról, hogy a jövő hónapban tartandó kongresszuson továbbra sem fogja támogatni, hogy az orosz és fehérorosz sportolók részt vegyenek a kontinentális viadalokon, amíg tart az ukrajnai háború.

„Mivel az ukrajnai háború már több mint egy éve tart, ezért a tanács meg akarta mutatni, hogy nem ingott meg álláspontja az orosz és fehérorosz versenyzők, valamint tisztviselők kizárásával kapcsolatban” – írta honlapján az EAA. A közlemény kiemelte azt is, hogy a háború pusztító hatással van Ukrajnára, annak sportinfrastruktúrájára és versenyzőire egyaránt.

A tanács abban is egyetértett, hogy szankcióit a két ország – Oroszország és Fehéroroszország – tagszövetségeivel szemben fenntartja. Az EAA kijelentette, hogy ezek után is támogatja az Ukrán Atlétikai Szövetséget annak érdekében, hogy versenyzőik a tragikus helyzet ellenére is bizonyíthassanak és szerepelhessenek a viadalokon.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.